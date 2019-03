Objetivo: Mérida

Después que pasó prácticamente caminando la fase estatal y tras un año de ausencia en la Universiada Nacional, el equipo de futbol soccer de los Indios de la UACJ buscará a partir de este próximo viernes labrar el camino que lo lleve de nueva cuenta a una justa nacional, cuando enfrente la Universiada Regional 2019 en Chihuahua.

“Durante un tiempo, después del estatal, afinamos algunos detalles que salieron a la defensiva y el equipo trabajó bien. Ya pasó la etapa estatal y para los de nuevo ingreso ya saben lo que es defender la camisa de la UACJ y vamos con mucha motivación para lograr el pase al certamen nacional”, comentó el entrenador de la tribu Miguel Hernández.

En casa, en la Universiada Estatal, el equipo indígena hizo pesar la localía y sin grandes complicaciones avanzó al regional. Fueron tres partidos los que sostuvo y terminó con una marca de 3-0, con 22 goles a favor y tres en contra.

“A la larga puede perjudicar una competencia como la que se dio en el estatal, porque no ves el verdadero nivel del equipo, fueron marcadores muy abultados, excepto por el juego con los Borregos del Tec. de Monterrey y además no tuvimos fogueo de cara al regional, entonces yo espero que el nivel del equipo aparezca en este regional”, dijo el estratega.

En la Universiada Estatal, en el primer juego que sostuvo ante la Universidad La Salle, el conjunto teporaca se impuso 6-0.

Sacó un apurado triunfo de 4-3 sobre los Borregos del ITESM en su segundo encuentro, pero luego venció 12-0 a Universidad Regional del Norte, campus Chihuahua.

“Ahora en la Universiada Regional yo espero otro nivel de exigencia, con rivales muy fuertes como la UACH, la UJED (Durango) y la UAZ (Zacatecas)”, señaló Hernández.

El equipo aborigen está conformado por los porteros Azziel Gándara, Jorge Valencia y Diego Azamat.

Los defensas son José Galván, Emilio Esqueda, Eduardo Gómez, Aldair Ávila y Rigoberto Guillén.

El medio campo lo arman Christian Villa, Zinedine Escandón, Julio Villagrana, Irvin Santacruz, Alfonso Herrera, Fernando Rodríguez, Jorge Puga, Luis Quiñones y César Hernández. En el ataque están Iván Granillo y Mario García.

Los Indios no asistieron a la Universiada Nacional el año pasado, pero sí estuvieron presente en Guadalajara 2016 y Monterrey 2017.

La etapa regional repartirá solamente dos boletos a la Universiada Nacional 2019 que organizará la Universidad Autónoma de Yucatán del 30 de abril al 17 de mayo.