Objetivo: Lima

El marchista chihuahuense Horacio Nava de nueva cuenta ha sido considerado para formar parte de la Selección Nacional, y estará representando a México en la Copa Panamericana de Marcha de 50 kilómetros, a realizarse el 20 y 21 de mayo en Lázaro Cárdenas, Michoacán.

Nava Reza, de 37 años de edad, y quien está en lo que podría ser su último ciclo olímpico, confirmó que tres chihuahuenses, incluyéndolo a él, integrarán el seleccionado azteca en Michoacán.

“También estarán Saúl Mena e Ian Banda, así que seremos tres chihuahuenses como parte de la selección, ellos dos van en categorías juveniles”, explicó el tres veces olímpico.

En la justa, los marchistas intentarán ganarse un lugar para los Juegos Panamericanos ‘Lima 2019’.

“En este momento me siento bien, físicamente fuerte y sobre todo, sin ninguna lesión, hemos estado haciendo buenos entrenamientos; para ir a Lázaro Cárdenas, donde el clima se espera que esté húmedo, el tiempo aquí en Chihuahua no ha ayudado mucho, ojalá pronto haga algo de calor, aunque también estaremos en Ixtapa una semana antes de ir a Michoacán”, indicó.

Especialista en 50 kilómetros, donde ya fue sexto lugar olímpico, Horacio será uno de los últimos marchistas que culminen su carrera con esta distancia, pues se espera que desaparezca en menos de dos años.

“Ya las comisiones de la IAAF (Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo), con relación a la marcha, han aprobado el cambio en las distancias. ‘Tokio 2020’ será la última vez que se camine 20 y 50 kilómetros y para el 2021 comenzarán las pruebas de 10 y de 30 ó 35 kilómetros, depende de cómo las definan, pero es algo que ya prácticamente está aprobado”, dijo.

No es un cambio que le cause emoción, pero Nava sabe que, en parte, era inevitable.

“No hay sensacón alguna como la prueba de 50 kilómetros, tanto física como mentalmente, la más larga del atletismo y sí, es una lástima, pero ya desde hace tiempo se veían las intenciones de cambiarla, sobre todo porque no era atractiva para los aficionados por tanta duración, y además el Comité Olímpico ya había dicho que no era propio para la televisión”, agregó el marchista.

Los Juegos Panamericanos de Lima 2019 serán del 26 de julio al 11 de agosto del 2019.

Si Horacio clasifica a la justa, de ello dependerá su calendario de próximas competencias y entrenamientos.