Objetivo final: Chile

Con el objetivo de ser una de las elegidas para formar parte de la Selección Nacional U16 femenil de México que tomará parte en el Campeonato Femenil de las Américas FIBA 2019 en Puerto Aysen, Chile, Viviana López viajó ayer a la Ciudad de México para presentarse hoy en el Centro Nacional de Alto Rendimiento.

Apenas el sábado pasado la jugadora originaria de Praxedis, pero desde niña radicada en Juárez y en El Paso, recibió la misiva de parte de la Asociación Deportiva Mexicana de Basquetbol, A.C. (Ademeba), donde le notifican que es una de las 20 convocadas a la Preselección nacional.

“… nos es grato anunciarle que, por su excelente desempeño en este deporte, usted ha sido CONVOCADA. Por esta razón, deberá presentarse a los entrenamientos de la Preselección del Equipo Nacional”, dice la carta que es firmada por Xóchitl Lagarda Burton, presidenta de la Ademeba.

“Mañana (hoy) van a empezar los entrenamientos y cada semana van a ir quitando cuatro niñas hasta que ya queden 12 y ya a finales de junio será el Premundial en Chile”, explicó ayer Viviana, quien juega como botadora y es estudiante en la preparatoria Coronado en El Paso, Texas.

La basquetbolista de 16 años deberá pasar por dos filtros para ser una de las 12 que hagan el viaje a Chile, donde se jugará el torneo FIBA de las Américas del 16 al 22 de junio próximo.

“Me siento muy contenta de tener la oportunidad de ir a representar a Chihuahua y a Juárez mayormente y a ver cómo se dan las cosas, y si llegó a quedar representaré a México allá en Chile”, dijo López Martínez, quien busca ser convocada por primera vez a la Selección Mexicana.

“Sí, estoy nerviosa, pero la verdad es una oportunidad muy grande, entonces voy a aprovecharla y dar lo mejor de mí”, declaró.

Al ver jugar a su hermana mayor Victoria este deporte, Viviana también le tomó gusto y lo empezó a practicar a los seis años en el Colegio Teresiano. Después, a la edad de siete se fue a estudiar a El Paso, luego regresó a Juárez al Colegio Ibero y de nueva cuenta volvió a El Paso a la secundaria que tenía allá el Tec de Monterrey, y al cerrar ésta, tuvo que emigrar a la Coronado High School.

Su talento sobre la duela también fue reconocido del lado americano al ser seleccionada al equipo ideal All-District 6A en el Distrito Escolar de El Paso.

-¿Qué te ha dejado este deporte?

“La verdad una experiencia muy bonita, he experimentado muchas cosas buenas y malas y pues ya están llegando los resultados de todo el trabajo que he dado y pues le he echado muchas ganas y la verdad espero y si sea un buen resultado”, expresó.

-¿Cómo combinas los estudios y el entrenamiento?

“En mi familia siempre ha sido la escuela primero, entonces mayormente siempre pongo la escuela primero y trato de hacer todo en la escuela para no tener mucha carga en la tarde porque en la tarde entreno, entreno como a las 6 y como es en El Paso termino llegando a mi casa como a las nueve y media o 10 de la noche ha habido veces que me tengo que desvelar, pero siempre trato de hacer todo en la escuela”.

Al vivir en Juárez, tiene que cruzar todos los días los puentes fronterizos y aunque cuenta con la línea exprés también tiene que estar más temprano de lo que lo hacía antes para no llegar tarde a sus clases.

“La verdad, sí me canso mucho, pero siempre hay una recompensa. Mi familia me motiva, lo hago por ellos porque han sacrificado muchas cosas por mí, entonces yo también quiero hacer lo mismo por ellos y pues todos mis logros dedicárselos a ellos y al de arriba”.

-¿Cuáles son tus metas?

“Poder jugar en Selección Nacional y también poder jugar en una universidad.

-¿Alguna universidad en especial?

“No, pues con que sea una universidad y pueda jugar, estoy bien”