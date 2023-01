Objetivo diabólico

Desde que nació hace 15 años, el juarense Eduardo Antonio Montes Nájera ha vivido en un ambiente beisbolero, incluso a los dos años sus juguetes favoritos ya eran el bat y la pelota. Poco después ingresó a su primer equipo en la Liga Basaseachic con la ilusión de un día llegar al profesionalismo, sueño que está cada vez más cerca de cumplir al haber firmado el sábado con la organización de los Diablos Rojos de México de la Liga Mexicana.

En octubre del año pasado probó suerte en un try out que la novena capitalina llevó a cabo en esta ciudad y hace una semana se contactaron con sus papás para comunicarles que el sábado vendrían a firmarlo.

PUBLICIDAD

“Estoy muy emocionado, muy feliz, es de todo un poco, también algo triste porque voy a salir de la casa, pero es algo que tenía que pasar y voy a tomarlo como fuerza para sacar adelante a mi familia”, declaró ayer el pelotero nacido en Albuquerque, pero que creció en esta frontera.

“Desde los dos años jugué beisbol porque toda mi familia es beisbolera. Me dicen mis papás que desde bebé ya andaba yo con los bats. Empecé en la Liga Basaseachic con los Bravos, ahí estuve una temporada y después pasé a la Villahermosa con los Falcons”, recordó Montes, quien actualmente juega para Paly Negro en la categoría juvenil.

Cuando está sobre el diamante, Eduardo recibe la mayor fortaleza del recuerdo de su abuelo que falleció.

“Siento que me acompaña a todos lados, además de mi familia, que siempre me ha apoyado y siempre me ha cuidado en todo”.

–Después de esta firma, ¿cuál es el siguiente paso para ti?

“Irme a Oaxaca a la academia de los Diablos, a prepararme para buscar en un futuro un lugar en las Grandes Ligas”, responde el joven pelotero con la certeza de que ese sueño también lo podrá cumplir.

Será a mediados de febrero que Eduardo Montes emprenda el viaje hacia el estado del sureste mexicano con la mochila llena de ilusiones y con la firme intención de dar su mayor esfuerzo.

“Gracias a Dios tengo amigos que ya firmaron y que ya me explicaron cómo está todo por allá”.

–¿Qué es para ti el beisbol?

“Es mi todo, es mi distracción, mi diversión, es la manera de no meterme en nada malo, de drogas y eso, es la forma de no estar estresado, de relajarme”.

–¿Qué mensaje le das a los niños y jóvenes como tú que también sueñan con dar un paso como éste?

“Que no se rindan, que no se metan en nada malo, siempre miren hacia adelante, que estén sanos y no se dejen llevar por otra gente. Que luchen por sus sueños y cumplan la promesa que se hicieron de niños y que sean disciplinados”.

Conózcalo

Nombre: Eduardo Antonio Montes Nájera

Fecha de nac.: 14 de enero de 2008

Lugar de nac.: Albuquerque, NM

Edad: 15 años

Estatura: 1.80 m

Peso: 63 kg

Posición: jardinero central