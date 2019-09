Nuevo tropiezo del Barcelona en España

Barcelona.- La ausencia de Lionel Messi y otros jugadores lesionados le volvió a pasar factura al Barcelona.

El diezmado plantel azulgrana trastabilló en la Liga española por segunda vez en tres fechas al conformarse ayer con un empate 2-2 en la cancha del recién ascendido Osasuna. Los vigentes campeones entran al parón internacional con apenas cuatro puntos.

Sin Messi, Luis Suárez y Ousmane Dembélé por culpa de lesiones, el conjunto catalán dejó escapar la victoria al encajar un penal a los 81 minutos, señalado por una mano del zaguero Gerard Piqué.

El argentino Messi, recuperándose de una lesión en la pantorrilla, aún no debuta en la Liga. El uruguayo Suárez y el francés Dembélé actuaron en la primera fecha, cuando perdieron 1-0 de visita al Athletic Bilbao, en la que fue su primera derrota en la jornada inaugural en una década.

“En el primer tiempo no hemos estado nada bien, han empezado muy fuertes y una jugada que les ha puesto por delante les ha servido para reforzar su planteamiento. Nosotros no teníamos llegada al área, apenas hemos creado ocasiones”, analizó el técnico azulgrana Ernesto Valverde.

Valverde alteró la inercia del Barça con el ingreso del juvenil delantero Ansu Fati y el volante brasileño Arthur en el segundo tiempo.

Fati, de 16 años y nacido Guinea-Bisáu, igualó el marcador a los 50 minutos con un cabezazo para inaugurar su cuenta goleadora en el primer equipo. Arthur puso el 2-1 a los 63 con un disparo cruzado.



Liverpool y City pisan fuerte en la Premier

Manchester, Inglaterra.- Una cuarta victoria seguida para Liverpool. Otro gran triunfo del Manchester City. Resultados decepcionantes para Manchester United y Chelsea.

Y, por supuesto, una dosis habitual de polémica por el VAR.

Fue una típica jornada del sábado en la Liga Premier.

Al vencer 3-0 a Burnley, Liverpool fijó un récord para el club con 13 victorias consecutivas en la Liga y se mantiene en la cima con el ideal de 12 puntos rumbo a la fecha FIFA.

El City le persigue en el segundo lugar, repitiéndose la pulseada que los clubes del noroeste inglés libraron por el título la pasada temporada.

Los vigentes campeones alcanzaron la cifra de 14 goles tras vapulear 4-0 a Brighton.