Nuevo retroceso

Foxborough, Mass.- A pesar de su récord estelar, los problemas de los Patriotas con la ofensiva han sido algo recurrente en esta temporada.

La Providencia ha intervenido en su defensa para que las estadísticas históricas hayan favorecido a Nueva Inglaterra y lograra un récord inicial de 8-0.

Sin embargo, por segunda ocasión en cuatro partidos, un contrincante encontró la manera de anotar en contra de esa unidad que en algún tiempo fue imponente.

El más reciente retroceso, la derrota por marcador de 28-22 ante Houston el domingo, le costó a Nueva Inglaterra su lugar en la cima de la Conferencia Americana.

Eso ha dejado a los Patriotas con mucho qué solucionar en ambos lados del balón mientras se preparan para recibir a Kansas City en la revancha del partido de campeonato de la Conferencia Americana de la temporada pasada.

La defensa de Nueva Inglaterra entró al partido del domingo permitiendo 10.6 puntos por partido, lo cual es una cifra baja en la Liga, y liderando la NFL con 29 capturas.

También permitió sólo cuatro pases para anotación en 11 partidos.

Los Patriotas, que tienen un récord de 10-2, no forzaron la pérdida de la posesión del balón el domingo, mientras que los Texanos lograron cuatro pases para anotación.

Los pases para anotación fueron el mayor número que ha permitido Nueva Inglaterra desde que permitió tres en la derrota de la Semana 14 en Miami, la temporada pasada.

Sin embargo, los Patriotas han tenido el período más difícil en la ofensiva en esta temporada.

Los Jets, Delfines y Broncos están entre los cinco equipos más bajos de la tabla de posiciones en cuatro a puntos por partido en el 2019, aunque están promediando más puntos que Nueva Inglaterra, con 18 por partido, desde el inicio de noviembre.

El porcentaje de eficiencia del mariscal Tom Brady de 88.2 es el más bajo desde el 2013.

Los Patriotas siguen en el primer lugar en el Este de la Conferencia Americana y están empatados con Baltimore en cuanto al mejor récord de la Conferencia.

Sin embargo, si ambos equipos terminan la temporada con el mismo récord, los Cuervos podrían ser el primer sembrado en los playoffs en virtud de su victoria sobre Nueva Inglaterra el 3 de noviembre.

Al profundo Devin McCourty le gustó la pelea que el equipo mostró al final en contra de Houston después de estar en desventaja por 21-3 en el tercer período.

Sin embargo, dijo que eso no significa nada sin una victoria.

“Ahora, al jugar con buenos equipos, uno tiene que conseguir eso”, dijo.

“No se trata sólo de pelear sino de jugar duro. Uno tiene que llevarlo a cabo”.

Durante su aparición semanal en la estación de radio WEEI este lunes, Brady reconoció que deben tener una mejor consistencia en la ofensiva, aunque dijo que las expectativas también deben ser realistas para un grupo que ya enfrentó mucha adversidad.

“No tenemos un récord de 2-10, sino de 10-2”, dijo Brady.

“Las expectativas para nuestro equipo usualmente están en un muy alto nivel y yo entiendo eso. Pero al mismo tiempo, creo que existen expectativas realistas con nuestras circunstancias, la incorporación de diferentes elementos, jugadores y lesiones. Estamos tratando de hacer lo mejor que podemos”.



Lo que está funcionando

Nueva Inglaterra recibió ayuda de la pasiva defensa de los Texanos en el cuarto período, aunque los Patriotas se vieron bien en sus dos últimas jugadas ofensivas.

Brady digirió a Nueva Inglaterra en un par de anotaciones para darles a los Patriotas la oportunidad de recuperarse



En lo que necesita ayuda

Los receptores más jóvenes de los Patriotas fueron los culpables en múltiples ocasiones de unas pésimas rutas para correr, provocando que Brady mostrara abiertamente su frustración en la lateral del campo.

Ahora que los equipos están usando doble marcaje contra el receptor Julian Edelman y el corredor de poder James White, una mejor precisión de jugadores más jóvenes como Phillip Dorsett, Jakobi Meyers y N’Keal Harry será imperativa para Brady para poder lanzar el balón



Aciertos

Aunque White estuvo bien marcado durante la mayor parte del partido, se las arregló para liderar el equipo con ocho atrapadas para 98 yardas y dos anotaciones.

También corrió 79 yardas en 14 acarreos, siendo un alto desempeño en el equipo.

Las 177 yardas en la zona de golpeo son un alto desempeño en su carrera



Desaciertos

Kai Forbath no tuvo el mejor debut como pateador de Nueva Inglaterra.

El veterano conectó un gol de campo de 23 yardas, aunque logró 1 de 2 puntos extras.

Forbath fue contratado a finales de la semana pasada para reemplazar a Nick Folk, quien tuvo que ser sometido de emergencia a una apendectomía.

Forbath es el cuarto pateador que los Patriotas han usado en esta temporada, sucediendo a Stephen Gostkowski, quien está en la reserva de lesionados, Mike Nugent fue despedido después de cuatro partidos, y Folk



Número clave

Brady ha logrado siete partidos seguidos con un porcentaje de eficiencia por debajo de 100.

Ésa es la racha más larga de su carrera



Los siguientes pasos

Los Patriotas les ganaron dos veces a los Jefes la temporada pasada, usando un gol de campo de último segundo para derrotarlos por marcador de 43-40 durante la temporada regular y luego necesitaron tiempo extra para conseguir la victoria por marcador de 37-31 en el partido en donde se disputó el título de la Conferencia Americana.

Kansas City es igualmente potente en esta temporada, promediando 29 puntos por partido, ocupando el tercer lugar en la NFL