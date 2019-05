Sin importar competencia ni categoría, la artemarcialista juarense Laura Ovalle ha demostrado desde el inicio de su carrera en el taekwondo su gran talento y calidad; gracias a su probada capacidad saboreó las mieles del éxito a los nueve años cuando ganó su primera medalla, un bronce en Monterrey, Nuevo León.

Un año después logró su primer metal dorado en Olimpiada Nacional y el resto es historia contada.

A la fecha, los ascensos al podio son un hábito para la atleta de 20 años, estudiante de Administración de Empresas en la UACJ.

Con la simple idea de practicar un deporte, Laura entró al tatami de manera casual y a los cinco años llegó al gimnasio del entrenador Karim Hernández.

El primer torneo para la deportista que entrenaba con hombres fue en el Parque Central.

Hoy, la dos veces ganadora de la distinción Deportista del Año y de la presea Agustín ‘Cheche’ Álvarez afronta un nuevo reto, la Universiada Mundial ‘Nápoles 2019’, a la que es firme candidata gracias al oro que logró en el nacional universitario, en Mérida, Yucatán.

Concluido un ciclo deportivo que abarcó casi 10 años de entrega y esfuerzo, Ovalle Sánchez quiere mantener la cosecha de éxitos en su fase como integrante del equipo de la UACJ y desea ir a Italia a competir con los colores de Mexico.

“Estamos en espera de que se nos confirme si voy a estar en el Mundial Universitario o no; depende si nos quieren evaluar con Selección Nacional, ya que hay jóvenes universitarios en la selección que no entraron al proceso de universiada”, comentó.

En la pasada justa universitaria nacional, se colgó la medalla de oro en la división de los -53 kilogramos.

El año anterior, en lo que fue su debut, Laura cumplió de excelente manera con su primera Universiada Nacional en Toluca, al quedarse con el oro en la misma división.

“El oro en la universiada tuvo un valor muy importante, ya que la chica a la que le gané en la final, Renata García, con ella había perdido en selectivos a Panamericanos, así que fue muy significativo”, aseveró Ovalle Sánchez.

En la Olimpiada Nacional 2019, que fue su última, Laura se agenció la medalla de bronce, al caer en la semifinal ante una adversaria de Nuevo León.

“Con ese bronce me despedí de esta grandiosa etapa, después de competir durante ocho años en este evento donde se presenta lo mejor del país, y en el que obtuve siete medallas. Cerré esta etapa con un bronce que sabe a oro”, expresó la alumna de Karim Hernández y Mario Romero.

Laura apareció en su primera Olimpiada Nacional en 2010, se mantuvo vigente hasta este 2019, excepto en las ediciones 2012 y 2017, años en los que no pudo asistir por los problemas que tenía la Asociación Estatal con el Instituto Chihuahuense del Deporte.