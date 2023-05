Nuevo destino

Aunque la directiva de Bravos nunca dio a conocer de manera oficial la salida del defensa Carlos Salcedo, ‘El Titán’ ya se encuentra en la Ciudad de México para incorporarse al Cruz Azul y a su arribo a la capital declaró que Ricardo Ferretti fue quien lo motivó para su nueva aventura. Salcedo entrenó bajo las órdenes de ‘El Tuca’ en Tigres.

La semana pasada se le vio en el Complejo Bravos cuando el equipo fronterizo empezó la pretemporada de cara al Apertura 2023.

En el Clausura 2023, Salcedo fue titular con la oncena juarense en los 17 partidos de la fase regular y jugó todos completos, excepto el de la Jornada 12 contra Querétaro cuando salió al minuto 78.

“No ha sido fácil, hace un año la verdad no me visualizaba acá porque me había ido a la MLS, estaba a lo mejor con otros planes. El futbol y la vida es así, pasó algo con mi esposa que tuve que regresar para acá, me brindó la oportunidad Juárez, después pasa ahora que llega ‘El Tuca’ acá, platicamos desde hace tiempo y la verdad que me motivó bastante, me motivó mucho el hecho de venir para acá, trabajé físicamente, vengo muy bien y quiero esa revancha y quiero hablar dentro del campo”, declaró ‘El Titán’ a su llegada a la capital del país.

Salcedo llegó a Bravos en julio del año pasado, cuando ya se habían jugado dos jornadas del Apertura 2022.

“La verdad que hoy en día Juárez tiene para hacer historia, tiene una gran directiva detrás de nosotros, tenemos un gran cuerpo técnico y ahora a nosotros como jugadores nos toca plasmarlo dentro del campo”, señalaba Salcedo el día que fue presentado oficialmente.

De 29 años de edad y oriundo de Guadalajara, Salcedo declaró que ahora podrá cumplir uno de sus sueños de niño, jugar en un equipo de la capital del país.

“Es un sueño. Sé lo que representa Cruz Azul. La verdad es que no me la creo porque estoy contento de llegar a la magnitud de esta institución, sé lo que conlleva estar acá. Siempre me visualicé jugando en algún equipo de la capital desde niño y ahora se me cumple. He jugado en uno de Guadalajara, uno en Monterrey y ahora uno en Ciudad de México. Tengo muchos sentimientos y ganas de arrancar”, dijo Salcedo.