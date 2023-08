Nuevo desafío

Aunque será en diferente distancia, Adán Romero y su esposa Dina García tendrán una nueva oportunidad de estar juntos en una competencia, cuando en diciembre próximo asistan al Campeonato Mundial de aguas abiertas que se llevará a cabo en Tailandia.

Fue hace una semana en el Oceanman Cozumel que la pareja fronteriza obtuvo su boleto para el Mundial, él al terminar en tercer lugar de los mil 500 metros y ella en el cuarto sitio de los cinco kilómetros, ambos en la categoría de 40-49 años.

“Definitivamente sí es una nueva experiencia en mi vida, yo estoy acostumbrada al triatlón de distancia corta y en ese caso mi entrenador siempre me ponía para la prueba de 750 metros de nado”, compartió Dina, quien tuvo que hacer una pausa en el triatlón por una lesión en la ingle que le regresó después de dos años y medio.

“Yo vi que se me cerró una puerta por el triatlón, pero yo me encargué de abrirme otra y me puse un objetivo un poco ambicioso, pero al parecer rebasamos las expectativas. Personalmente no esperaba tan buen resultado y fue una experiencia muy, muy padre, en larga distancia yo no estoy acostumbrada a hacer nada de larga distancia y me lo propuse, y la determinación, la ayuda de mi excelente entrenador han logrado un buen resultado”, agregó la atleta de 45 años de edad.

Por su parte, Adán señaló que ha tenido mucho viajes por cuestiones de trabajo y no ha podido entrenar como él quisiera, por eso decidió bajar a los mil 500 metros.

“Me siento sorprendido porque por cuestiones laborales he viajado mucho, lo que me ha impedido poder nadar como yo quisiera, sin embargo viajo, corro, hago mis ejercicios de fuerza, pesas, entonces fue un poco sorpresivo, me siento muy bien porque a pesar de eso logré colarme, fue una muy grata sorpresa. Yo estaba seguro que iba lograr poder calificar al Mundial, el podio fue lo que fue un poco sorpresivo”, señaló Romero, oriundo de la ciudad de Chihuahua, pero juarense por adopción.

Dina reconoció que no fue fácil para ella adaptarse a los entrenamientos para nadar cinco kilómetros en aguas abiertas, pero la clave para lograrlo estuvo en la adaptabilidad y la actitud.

Adán señaló que ya en otras ocasiones han tenido oportunidad de estar en el mismo evento y subir los dos al pódium, aunque en esta ocasión Dina se quedó muy cerca del tercer lugar.

“Ya ha habido otra donde logramos compartir el pódium y la verdad es una experiencia increíble. El que los dos vayamos calificados como pareja yo creo que le trae mucho más sabor a que hagamos el ejercicio los dos. Yo creo que las parejas que se complementan en ese aspecto, que los dos son deportistas, los dos tratando de ser competitivos, te da una satisfacción enorme”.

Dina y Adán tienen ahora poco menos de cuatro meses para prepararse bajo la mirada de su entrenador Daniel Castillo y llegar en perfecta forma al Campeonato Mundial de Tailandia.

“Ya me visualicé, totalmente. La verdad me veo haciendo un mucho mejor papel, definitivamente en el desempeño me veo nadando más fuerte”, enfatizó Dina.

Conózcalos

Nombre: Dina García Ramírez

Fecha de nac.: 19 de noviembre de 1977

Lugar de nac.: Chihuahua, Chih.

Edad: 45 años

Estatura: 1.65 m

Peso: 63 kg

Nombre: Adán Romero

Fecha de nac.: 24 de junio de 1978

Lugar de nac.: Chihuahua, Chih.

Edad: 45 años

Estatura: 1.85 m

Peso: 85 kg