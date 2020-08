Nueva historia

Cortesía FAM Gabriel Cardona / El Diario

Porque no piensan dejar de mover los pies hasta darle un campeonato a Ciudad Juárez fue uno de los motivos para la elección del nombre ‘Rarámuris’ del nuevo equipo de futbol americano que a partir de la temporada 2021 representará a esta frontera en la liga de Futbol Americano de México (FAM), que fue presentado ayer y que sustituye a los Centauros, oficialmente ya desaparecidos.

César Chávez, de 26 años, exjugador de los Centauros y ahora presidente de los Rarámuris, dijo que la noche anterior no pudo dormir porque la emoción de este nuevo proyecto se apoderó de él.

“Mi trayectoria en el futbol americano empezó a los siete años con el coach Gabriel Levy. Desde chico mi padre me inculcó este deporte y sus valores. Una de las cosas que te dicen los entrenadores es que nunca dejes de mover las piernas y eso aplica en el campo y en la vida”, dijo el directivo el nuevo equipo fronterizo.

“Y le prometo a Juárez y a los aficionados de la ciudad que no voy a dejar de mover las piernas hasta traer un campeonato nacional”.

Chávez explicó que el nombre para el equipo lo escogieron porque le gusta el trabajo que los rarámuris hacen, el esfuerzo, las ganas, que no paran de trabajar nunca, no dejan parar las piernas. Y en ese sentido es un homenaje para ellos.

“En un futuro, si Dios quiere, lo que queremos hacer como organización es dar de regreso a la comunidad rarámuri, ya sea en becas para niños, para jóvenes que vayan a la universidad, en la manera que podamos ayudar nosotros a la comunidad rarámuri; también tenemos en mente aportar para ellos, ayudarlos, quiero que el idioma se expanda más, que se aprenda en las escuelas, queremos hacer muchas cosas, muchos proyectos que traemos en mente”.

-¿Cómo convencer a la afición local de que éste es un proyecto a largo plazo?

“La ventaja que tenemos es que vimos todos los errores que fueron cometidos, en dónde podemos acertar, en dónde no, y tenemos quien nos ayuda también un poco en la estructura, para que esto sea algo estable para Juárez y que traiga un orgullo a la ciudad”.

“Nosotros queremos ser algo estable para la ciudad, queremos ser una imagen de Juárez, que volteen a ver a Juárez y conozcan el logo de Rarámuris en toda la nación, en Estados Unidos, quiero que Juárez sea conocido con el logo rarámuri y que rarámuri signifique el esfuerzo que todos aquí en la ciudad hacen para sobresalir para seguir adelante”.

Gabriel Levy, el entrenador en jefe de los Rarámuris, dijo estar muy comprometido, con muchas ganas y muy motivado para formar un equipo ganador, que genere una fuerte pertenencia en esta ciudad.

“Eso es lo que vamos a tratar de crear en este nuevo equipo, una identidad muy fuerte para que la afición sienta y arrope a este equipo, lo reciba muy bien y que vea que va a dar todo en el campo para llegar al objetivo, nuestra meta es ser campeones y darle a Ciudad Juárez lo que merece, un campeonato”, mencionó Levy.

Chávez comentó que por ahora no se ha definido en qué campo jugarán los Rarámuris, pero descartó el ‘Chucus’ Olascoaga porque en esos terrenos hay otros proyectos de construcción, y adelantó que el primer try out está programado para el 15 de noviembre en Kansas City, después estarán en Dallas, la Ciudad de México, Monterrey, Tijuana, Querétaro y Ciudad Juárez.