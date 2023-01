Nueva era, mismo reto

Estudiante de 8vo semestre en la Licenciatura de Comercio Exterior por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, y jugador de futbol americano desde los 14 años con los Lobos del CBTIS 114, Humberto Beltrán, selección de primera ronda en el Draft de la Liga de Futbol Americano Profesional (LFA), se siente preparado para comenzar su historia como jugador de los Jefes de Juárez.

A lo largo de su trayectoria en el futbol americano probó distintas posiciones: empezó como receptor, pero después se cambió de unidad para jugar en prácticamente todas las líneas de la defensa.

PUBLICIDAD

“Inicié como receptor, también de apoyador, ala defensiva y terminé como esquinero hasta mi tercer año de deporte”, contó.

Como muchos deportistas durante la pandemia, la primera temporada de Humberto como miembro de los Indios de la UACJ fue frustrada por el Covid-19.

“Entré por muchos amigos que me recomendaron cambiarme a la UACJ para jugar Liga Mayor. Entonces fui a hacer tryouts y me quedé. Lastimosamente no se pudo jugar esa temporada por la pandemia, entonces nomás me tocó jugar dos”.

Pese a perderse una temporada, Beltrán resaltó que el tiempo de juego que tuvo con la UACJ fue bastante satisfactorio.

“La primera temporada fue muy reconfortante para nosotros porque fuimos y le ganamos a un equipo que venía bajando de los 14 grandes (Águilas UACH). Sólo fueron dos años, pero fueron muy buenos”, indicó.

Sobre la comparación entre el nivel del futbol americano en Ciudad Juárez con el del resto del país, reconoció que las principales diferencias que existen están principalmente en el aspecto físico en cuestiones como intensidad, fuerza y velocidad.

Acerca del proceso del Draft y de cómo fue seleccionado, dijo que, a diferencia del resto de los jugadores, no realizó pruebas en la Ciudad de México, sino que se presentó a los tryouts de Jefes y tiempo después le anunciaron que lo querían como parte del roster.

Sin embargo, confesó que siente presión luego de ser anunciado como la primera selección colegial del equipo.

“Sí siento mucha presión por cumplir las expectativas que tienen de mí, pero pues vamos a tratar de cumplirlas y echarle ganas y demostrar que el futbol de Juárez puede ser nivel nacional”, señaló.

Del nivel del equipo, Beltrán resaltó que veía a un equipo fuerte y competitivo, pero destacó que todavía no está en condiciones de asegurar cuál será el nivel real que tendrán en la temporada.

“Lo veo como un equipo fuerte, pero no quiero sacar ahorita conclusiones hasta la primera semana de partido, porque todos los equipos están fuertes, unidos, etc. Primero hay que trabajar bien, hay que fortalecer muchas cosas, pero eso te lo podría decir la primera semana de partido”, concluyó.

Conózcalo…

Humberto Beltrán Sáenz

Edad: 25 años

Estatura: 1.82 m

Peso: 81 kg

Posición: Esquinero

Equipo: Jefes de Ciudad Juárez

SUS EQUIPOS

- Lobos del CBTIS 114

- Indios de la UACJ

- Jefes de Ciudad Juárez (LFA)

TOME NOTA…

Jefes vs Caudillos

LFA - Temporada 2023

Jornada 1

Domingo 5 de marzo

Hora: 2:00 pm

Estadio 20 de Noviembre

(Ciudad Juárez, Chih.)