Nueva aventura

Las plumas rojas y blancas del penacho indígena, el pelotero juarense Kevin García las ha cambiado por las verdes y amarillas de los Pericos de Puebla, novena con la que debutó el pasado jueves en la Liga Invernal Mexicana de beisbol.

De 21 años de edad, el jugador fronterizo ha defendido los colores de los Indios de Juárez en la Liga Estatal, donde fue observado por un scout que lo invitó a probar suerte con los emplumados del estado de Puebla.

El jueves pasado, García salió como titular, cubrió la colchoneta de la tercera base y colaboró con un elevado de sacrificio en el triunfo de los Pericos 8-7 sobre el combinado Veracruz-León. Este sábado, Kevin también pegó un fly de sacrificio en la paliza de la novena verde amarillo sobre Diablos-Guerrero por marcador de 17 a 0.

-¿Cómo se dio tu llegada a los Pericos?

“Por parte de la Liga Estatal de Chihuahua, ahí me vieron jugar, había un scout y me habló para la Liga Invernal”, respondió Kevin vía telefónica desde la capital poblana.

Desde el 3 de octubre, el pelotero fronterizo llegó a su nuevo hogar y para él ha sido una muy buena experiencia en una buena organización, donde ha recibido un gran trato.

“Uno viene a aprender cosas nuevas del profesionalismo, ya debuté, en lo personal no fue como esperaba, pero tengo que conocer más la liga, fui titular en la tercera base y necesito aclimatarme más a la liga”.

García considera que la experiencia adquirida en el Estatal le ayudó no solamente para dar este paso al profesionalismo, sino también para no sentir tanto el cambio en el nivel de juego, que desde su perspectiva no es mucha la diferencia.

“El nivel es muy parecido, obviamente no es igual, pero en cuanto al pitcheo, los managers, es parecido a Juárez, que es un beisbol semiprofesional, y más porque este año hubo la llegada de profesionales”.

Kevin tuvo su primera experiencia en el beisbol en la Liga Carlos Amaya cuando tenía tres años de edad.

“Mis abuelos me lo inculcaron y siempre son los que están más pendientes”.

-¿Qué es lo que te gusta de este deporte?

“Las emociones, las subidas y bajadas. No es un deporte fácil, un día estás arriba y otro abajo y a lo mejor te toca dar el palo del gane y se olvidan de todo lo demás”.

-¿Qué significa este paso en tu carrera deportiva?

“Yo creo que es algo muy grande, es lo que soñaba y gracias a Dios se me dio la oportunidad”.