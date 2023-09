Nuestra ofensiva no está donde queremos: Dimel

Dana Dimel, entrenador de los Mineros de UTEP, reconoció que la eficiencia ofensiva de los picapiedra no ha sido suficientemente buena en la presente temporada de futbol americano, lo que tiene a la escuadra paseña con una marca de 1-3.

UTEP recibe este sábado a la Universidad de Las Vegas en Nevada, en otro duelo que se antoja complicado para los pupilos de Dimel.

“Nuestra ofensiva no está donde queremos estar, pero nunca seremos como la ofensiva anotadora más prolífica porque no intentamos serlo. Eso no es lo que estamos tratando de hacer. Estamos tratando de sumar uno más de lo que anota el otro equipo”, señaló Dimel en su conferencia de prensa semanal.

“Pero no queremos estar donde estamos. No queremos tener los pocos puntos que tenemos después de cuatro partidos porque no es lo que necesitamos. Si consiguiéramos suficientes puntos, estaríamos 4-0”, añadió el entrenador de la escuadra paseña.

Dimel resaltó que no le preocupa tanto la posición que ocupan a nivel nacional en cuanto a puntos anotados, sino que se preocupa más por la eficiencia del equipo a la ofensiva y en este momento no es lo suficientemente buena.

“Por lo tanto, sólo tenemos que seguir trabajando en eso y descubrir cómo podemos mejorar y mejorar eso”.

Después de dos partidos fuera de casa, este sábado UTEP regresa al Estadio Sun Bowl para enfrentar a los Rebels de la Universidad de Nevada en Las Vegas (UNLV) a partir de las 7:00 pm, en lo que será otra dura prueba para los Mineros.

“UNLV ha hecho algunas cosas positivas. Sabemos que son un equipo muy atlético y talentoso porque compiten bien en la Conferencia Mountain West. Tienen muy buenos esquemas que hacen tanto en ataque como en defensa. Están muy bien entrenados, tienen mucho talento y algunos jugadores realmente buenos en ambos lados del balón”, comentó Dimel.

“Por supuesto, será una prueba difícil para nosotros, pero espero tener un poco de continuidad con un par de partidos seguidos en casa. Obviamente, han tenido cierto éxito. Tienen la capacidad de sumar puntos en la pizarra ofensivamente con lo que están haciendo. Defensivamente, son una prueba difícil solo por los diferentes tipos de miradas que te darán a la defensiva. Pero más que nada, es su tamaño y su habilidad atlética lo que tienen en el lado defensivo del futbol”, agregó el entrenador en jefe de los Mineros.