Nos han acuchillado: Caballero

Para Gabriel Caballero, entrenador de los Bravos de Juárez, hubo dos factores primordiales que se combinaron para sufrir la primera derrota del Guard1anes 2020 frente a las Chivas Rayadas de Guadalajara: el equipo fronterizo no brindó su mejor versión y el arbitraje, de la mano del VAR, de nueva cuenta los perjudicó.

“Para mí, yo viendo desde afuera, me parece que nos acuchillan con el penal. Es una jugada normal, donde el jugador queda abajo del brazo de nuestro defensa, y el árbitro, no entiendo por dónde ve penal”, comentó el estratega del conjunto fronterizo.

El primer gol del Guadalajara cayó producto de un penal polémico, el cual fue sancionado gracias al VAR, lo que ocasionó molestia al timonel, considerando que no es la primera vez que el arbitraje termina por influir directamente en el marcador.

“Pero ya nos ha pasado en los otros partidos, jugamos contra 12, lo sabemos. Tenemos que estar preparados para saber que el arbitraje, y más cuando juegas con los equipos grandes, te va a perjudicar, nos la tenemos que comer”, aseguró Caballero en conferencia de prensa.

“Yo confío en los árbitros y en el VAR, pero la verdad sí nos han acuchillado”, agregó el entrenador argentino naturalizado mexicano.

A pesar de las fallas arbitrales, Caballero sostuvo que su plantel no mostró el mejor rendimiento y no vio una buena versión futbolística de su equipo, por lo que ahora tendrá que analizar lo hecho hasta el momento por sus dirigidos.

“Me frustra, pero no pongo excusa, perdimos porque no jugamos bien. En el resumen, en el análisis ustedes verán y valoran si el árbitro se está equivocando para un solo lado o no. En realidad, no me voy a quedar con el arbitraje, no fue un buen partido para nosotros, tenemos que mejorar, corregir y tratar de que los jugadores que aún no están a punto lo estén para tener plantel completo”, señaló.

Caballero espera mejoría en el grupo y confía en que muy pronto pueda contar con el plantel completo y poder competir por puestos importantes en el presente torneo.

Marco Fabián ya entrenó

Al parejo que sus compañeros, Marco Fabián de la Mora ya entrenó bajo las órdenes de Gabriel Caballero.

Ayer, el nuevo refuerzo de Bravos de Juárez fue parte del grupo que sostuvo la práctica matutina que se llevó a cabo en el estadio Olímpico Benito Juárez.

El miércoles pasado, Marco estuvo presente en el partido de Bravos en contra de Chivas, y desde el palco de la directiva observó los pormenores de ese juego, al lado de Guillermo Cantú, presidente ejecutivo del club.

De la Mora podría ser considerado para tener algunos minutos el próximo sábado en contra de Cruz Azul, porque es prácticamente un hecho que hará el viaje a la Ciudad de México.

El domingo 22 de noviembre de 2015 (Torneo Apertura) fue el último partido de Marco en la Liga MX. Fue en la jornada 17 en la que el equipo de las Chivas cayó 3-0 ante Santos Laguna, cuando el Rebaño Sagrado era dirigido por Matías Almeyda.