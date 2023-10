Nos falta humildad: Diego Mejía

“A mí me daría una pena tremenda estar dentro de la cancha y vivir esto”, declaró el entrenador de los Bravos, Diego Mejía, luego de haber sido goleados 5-1 la noche del viernes por los Xolos de Tijuana en la jornada 10 del Apertura 2023 de la Liga MX.

En conferencia de prensa, Mejía destacó la falta de humildad del equipo, que por verse con 15 puntos y en los primeros lugares de la tabla general pensó que con nada más pararse en el campo ganarían el juego.

Luego de un inicio sorprendente en el torneo, en el que por unas horas en la séptima fecha llegaron a ser líderes generales, los Bravos han ido a la baja, incluso por primera vez en este Apertura 2023 hilaron dos derrotas. En sus cinco partidos más recientes, los fronterizos suman un triunfo, un empate y tres derrotas, han anotado en seis ocasiones y han recibido 10 goles.

–¿Qué se le dice a los jugadores después de esta derrota?, cuestionaron a Mejía.

“Son jugadores profesionales y son jugadores de alto rendimiento. La verdad que a mí me daría una pena tremenda estar dentro de la cancha y vivir esto. Parece que aquí las palabras sobran y hay que hacer una introspectiva, cada quien mirar hacia adentro de ellos y ver dónde está la falla. Me parece que tenemos un grupo de grandes jugadores, son muy buenos chicos y es normal que en la construcción de esto se puedan ir dando desajustes a nivel egocéntrico, a nivel que sentimos que merecemos todo”, respondió el estratega del FC Juárez.

Mejía consideró que ante Tijuana se vivieron dos partidos completamente distintos y dijo estar muy triste porque antes de pensar en él y en el resultado, piensa en el equipo.

“Al final me formé en casa y esto me duele muchísimo por cómo se dieron las cosas. Yo saco hoy una respuesta a todo esto y es que hoy perdemos por falta de humildad. Si bien somos un grupo que estamos en construcción y un equipo que está en construcción en un nuevo modelo deportivo… pero es que llegamos a los 15 puntos y pensamos que podíamos contra todo y contra todos y no podemos anteponer el ego personal al ego del equipo, y me parece que más allá de la táctica, más allá de que te meten dos nueves, más allá de que te cambian la formación, es que no puedes perder un partido así, la verdad”.

El entrenador de la escuadra juarense señaló que después de irse arriba en el marcador con el gol de Andrija Vukcevic al minuto 18 de la primera parte, se presentaron una serie de circunstancias que no les permitieron salir de su propia cancha hasta que les marcan el penal en contra por la mano de Luis ‘Chaka’ Rodríguez en tiempo agregado.

“Después, desconcentraciones, pensando que parándonos ahí íbamos a ganar el juego, que por llevar 15 puntos y vernos en el tercer o cuarto lugar las cosas se van a dar solas, y la verdad es que así no funciona esto, y menos en una liga tan competitiva. Si no jugamos con amor propio y no jugamos desde la humildad esto nos va a pasar muchas veces”, sentenció Mejía.

Próximo partido

Monterrey vs Bravos

Sábado 7 de octubre

5:00 pm

Estadio BBVA

TV: TUDN

Últimos 5 juegos de Bravos

Jornada 10

Xolos 5, Bravos 1

Jornada 9

Bravos 1, Atlas 2

Jornada 8

Necaxa 1, Bravos 1

Jornada 7

Bravos 3, Mazatlán 1

Jornada 6

Puebla 1, Bravos 0

Saldo:

1 ganado, 1 empatado, 3 perdidos

6 goles a favor

10 goles en contra