Noquean sueños olímpicos

Como un ‘quitasueños’ toman los pugilistas chihuahuenses Rogelio Romero y Marco Ariel Hernández la posibilidad de que el boxeo quede fuera de los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028.

“Pues en realidad hay muchos jóvenes que buscan estar en Juegos Olímpicos y repercutiría a gran escala ya que les estarían quitando la oportunidad de asistir a lo que es su sueño, más que nada yo pienso en las próximas generaciones, uno como quiera ya fue y si queremos ya nos vamos a profesional pero me preocupan los que vienen preparándose para París”, dijo el juarense Rogelio Romero, que se quedó a un triunfo de una medalla olímpica en Tokio 2020+1 y quien está en proceso de decidir si sigue en amateur o brinca al deporte de paga.

El Comité Ejecutivo del COI aseguró que el boxeo deberá abordar diferentes áreas si quiere formar parte del Programa Deportivo Inicial LA28. No es la primera vez que el boxeo no formaría parte de unos Juegos Olímpicos, ya que estuvo ausente en la edición de Estocolmo 1912.

“El boxeo es un ícono de Juegos Olímpicos, prácticamente fue uno de los iniciadores y es rica la historia en nuestro país, aun y con las grandes sequías se contabilizan entre 13 y 14 medallas olímpicas”, así lo manifestó ayer el olímpico ganador de la medalla de bronce en Sidney 2000, Cristian Bejarano.

“Es una muy lamentable noticia que afectará sin duda alguna a varias futuras generaciones y todo por los intereses económicos y de mercadotecnia de las personas que dirigen a nivel internacional este deporte de gran pasión y gloria”.

Mientras que Marco Ariel Hernández, boxeador capitalino de gran talento y quien estuvo involucrado de lleno en el pasado proceso olímpico de Tokio, coincidió con Romero en que esta decisión cortaría muchos sueños.

“Es una situación muy triste, diría yo lamentable, pensando en los amateur, quienes serán los más afectados y que los obligarían a saltar pronto al profesionalismo y decir adiós a las aspiraciones olímpicas al quitarles esa posibilidad. A los que vienen les quitarían un sueño muy grande que son los Juegos Olímpicos”.

Señaló que no se explica cómo un deporte tan popular en el mundo como es el boxeo, puede llegar a tener malos manejos y malas decisiones de la gente de pantalón largo que perjudican las aspiraciones de los que lo practican.

Y agregó “en lo personal ya no me tocaría porque me gustaría que este próximo ciclo olímpico rumbo a París sea mi último, y al término del mismo, mi intención es saltar al profesionalismo”.

Pero no sólo el boxeo está en riesgo de quedar fuera del programa olímpico para Los Angeles 2028.

También están el pentatlón moderno y el levantamiento de pesas donde Chihuahua por ahora tiene exponentes con aspiraciones olímpicas, aunque en ese caso ya no les tocarían esos Juegos Olímpicos a la pentatleta Tamara Vega –dos veces olímpica en Londres 2012 y Río 2016–, y la pesista Quisia Guicho, quienes ya sólo aspiran al próximo ciclo olímpico de París 2024. Desafortunadamente no se ven de momento prospectos chihuahuenses que puedan suplirlas en el alto rendimiento para pelear una plaza para JO del todavía lejano 2028.

Lo trascendente…

El boxeo, el levantamiento de pesas y el pentatlón moderno no pasaron a la lista preliminar de 28 deportes y ahora necesitan dar el extra para cumplir con criterios más específicos en un lapso no mayor al 2023. En sus lugares ingresarían el skate, el surf y la escalada

Para tomar en cuenta…

Thomas Bach, presidente del Comité Olímpico Internacional, fue el encargado de dar la noticia a través de una conferencia de prensa virtual y la razón sería que existen problemas en la administración y finanzas relacionados a la corrupción, lo cual requiere de mayor transparencia.

De cerca…

Nombre: Rogelio Romero Torres

Edad: 26 años

Lugar de Nac: Ciudad Juárez, Chih.

Peso: 81 kg

Estatura: 1.91 m

Disciplina: Boxeo

Nombre: Marco Ariel Hernández

Edad: 21 años

Lugar de Nac: Chihuahua, Chih.

Peso: 75 kg

Estatura: 1.76 m

Disciplina: Boxeo