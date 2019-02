Noquean a Caín Velásquez en 26 segundos

Phoenix.- Un regreso amargo. El sueño de pelear otra vez por el título quedó muy lejano.

Caín Velásquez volvió anoche al octágono y acabó noqueado. Al gladiador mexicoamericano se le notó que llevaba mucho tiempo fuera de acción.

El camerunés Francis Ngannou despachó al de sangre mexicana en sólo 26 segundos. Caín, el excampeón de peso completo del UFC, no peleaba desde julio de 2016 en el UFC 200.

A Velásquez al final sí le pesó la inactividad. El africano lo prendió con golpes al rostro, y Velásquez se dobló.

La pelea fue estelar del debut de eventos de la empresa de artes marciales mixtas con ESPN. Caín no se puede quejar por apoyo, pues muchos mexicanos se dieron cita anoche para apoyarlo en la Talking Stick Resort Arena de Phoenix, Arizona.

Una izquierda se le metió a Caín en el rostro y ahí fue donde se derrumbó. Francis se dio cuenta que Velásquez estaba en malas condiciones y de inmediato se fue a rematarlo. El réferi intervino para decretar el nocaut y fin del combate.

Ngannou sólo colocó un dedo sobre los labios en señal de “silencio”, pues Caín no le había dado su crédito en días anteriores.

“Lo demostré, estoy en mi momento, y sé que puedo disputar el título mundial, veremos”, dijo el africano que ahora pondrá la mira en el título de peso completo.

Velásquez estuvo todo este tiempo en cosas distintas a las AMM. Primero las lesiones le pegaron duro y el de origen mexicano hasta estuvo entrenando lucha libre con la WWE, donde no llegó a concretarse su debut.

Caín firmó cuatro peleas con la empresa de Ultimate Fighting Championship para su regreso, y el plan era colocarlo a pelear muy pronto, algo que tendrá que esperar, pues terminó en malas condiciones.

Velásquez, quien tiene 36 años de edad, se quedó con marca de 14-3, mientras que Francis, cuatro años más joven, dejó su foja en 13-3.