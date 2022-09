Noquea lesión al ‘Canelo’

Las Vegas– El ‘Canelo’ estará fuera de acción por un rato.

Saúl Álvarez confesó después de la pelea que la lesión que tiene es en la muñeca izquierda; es un problema de cartílago y el doctor que lo atiende reveló que la recuperación se llevaría entre seis y ocho meses, con lo que poder verlo en suelo mexicano a fines de año está descartado.

El tapatío venció la noche del sábado en una deslucida pelea a Gennady Golovkin, pleito donde el público no quedó satisfecho y se fue decepcionado.

Pero más decepcionado está ahora Saúl Álvarez, quien podría regresar al cuadrilátero, por lo menos, hasta septiembre del siguiente año.

“Es un problema que viene desde la pelea con Caleb Plant; ahora tomaré mi tiempo para regresar, necesito descanso y no sé si regresaré para mayo (2023) o hasta septiembre, no lo sé”, expresó el púgil de 32 años y que recuperó sus cetros supermedianos del CMB, AMB, FIB y OMB.

De un futuro rival, el promotor Eddie Hearn dijo que el objetivo es buscar la revancha con el ruso Dmitry Bivol, mientras que ‘Canelo’ evadió y hasta se enojó cuando se le cuestionó si enfrentaría al joven de 25 años David Benavidez.

“Cuando digo que no quiero enfrentar a mexicanos es porque yo represento a México, ésa es la razón. Yo peleo con quien sea y toda mi carrera he peleado con todos, por qué les hace pensar que no puedo pelear con un mexicano o con Benavidez. Su padre ha hablado mucha mierda, y ¿qué ha logrado Benavidez?, nada, ha peleado solamente contra un campeón que es Anthony Dirrell, por favor, no me falten al respeto”, expresó el tricolor.

Eso sí, ‘Canelo’ se fue a festejar la victoria con amigos, entre los que se encontraba Amaury Vergara, dueño de las Chivas, quien no acudió al clásico ante el América para ver la pelea de boxeo.

Para saber

