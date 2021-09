Nombran a Jesús Aragón ‘Coach del Año’ de la Región Suroeste de la PBA

El entrenador juarense Jesús Aragón fue nombrado el ‘Coach el Año’ de la Región Suroeste de la Asociación de Basquetbol Profesional (PBA), de los Estados Unidos, luego de haber ganado la semana anterior el título de conferencia y así meterse a las finales nacionales que este fin de semana se juegan en Dallas.

“Este sábado jugaremos en Dallas el torneo final de los campeones de conferencia, son cuatro campeones de conferencia y se jugará para sacar al campeón único de la liga. Mi equipo va como campeón de la Conferencia Southwest y hasta la fecha seguimos invictos con un récord de 12 ganados y cero perdidos”, comentó Aragón, que es parralense de nacimiento y juarense por adopción.

Aragón, agregó que desde que llegó a esta escuadra tiene una marca general de 39 victorias y solamente una derrota.

“Me siento muy contento, satisfecho y agradecido por las oportunidades que me ha dado toda la gente que se encuentra atrás de mí.”

En abril de este año, Aragón fue reconocido como el Entrenador del Año, pero en la Asociación Americana de Basquetbol (ABA, por sus siglas en inglés), tras haber ganado invictos su conferencia y calificar así al torneo nacional de Las Vegas, donde perdieron la final con las Panteras de California. A ese galardón, se suma el que recibió estos días como ‘Coach del Año’ en la Región Suroeste de la PBA.

“Este galardón me enorgullece mucho porque me siento muy contento de representar a México y a los entrenadores latinos que trabajamos en Estados Unidos. No ha sido fácil, es un camino difícil con muchas pruebas pero que gracias a Dios, a mi staff, al gran equipo de jugadores que tengo y al apoyo de mi familia hemos logrado salir adelante”, comentó Jesús Aragón, mejor conocido como ‘El Parral’.

“Ahora sólo espero cerrar con broche de oro ganando el sábado la semifinal para pasar a la final de la liga general. Sería una gran hazaña ser campeón de esta liga como mexicano y llevar al equipo invicto hasta el campeonato, le agradezco mucho a mi familia”, concluyó.