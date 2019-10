Nombra MLS a Vela parte del mejor 11

Ciudad de México.- Carlos Vela fue elegido como parte del 11 ideal de la MLS en su temporada 2019.

Al tricolor se le pagó así el buen año que está teniendo con Los Angeles FC, equipo con el cual lleva 36 goles en 35 partidos durante la actual campaña.

De hecho, hoy el mexicano y LAFC juegan la Final de la Conferencia Oeste ante el Seattle Sounders.

Vito Mannone de Minnesota fue elegido como el mejor arquero; en la defensa están Walter Zimmerman (LAFC), Ike Opara (Minnesota) y Miles Robinson (Atlanta); en el mediocampo Eduard Atuesta (LAFC), Maxi Moralez (New York City FC), Alejandro Pozuelo (Toronto) y Carlos Gil (New England Revolution) y en el ataque junto a Vela se ubican Josef Martínez (Atlanta) y Zlatan Ibrahimovic (Galaxy).

El “Bombardero” afirmó antes del inicio de la temporada que buscaba ser el MVP, premio al que va muy bien enfilado y podrá concretar en caso de lograr el título de la MLS.



‘No estamos en período de mercado’

Barcelona, España.- Ernesto Valverde recordó que Carlos Vela fue una opción para el Barcelona en el mercado de invierno pasado y para el que viene todavía no es tiempo de hablar sobre una posible contratación del mexicano.

“Recuerdo que el año pasado se comentó, fue una posibilidad que surgió y bueno... todavía no estamos en período de apertura de mercado pero para mí con los jugadores que tenemos y chavales de la filial que están con nosotros, contamos con los que tenemos”, dijo el entrenador.

El mismo delantero mexicano llegó a declarar en su momento que no se le puede decir “no” al Barsa, incluso aunque sea jugar cuatro meses, que era lo que se pretendía para la segunda mitad de la temporada 2018-19.

El rol que hubiera desempeñado Vela habría sido de suplente dado el alto nivel que tienen los culés en la delantera comandada por Lionel Messi. Para esta temporada llegó Antoine Griezmann, con quien el tricolor compartió vestidor en la Real Sociedad hace unos años.