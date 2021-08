‘No vamos a pasear, vamos a competir’

La atleta mexicana Paola Morán defendió a la delegación mexicana en Tokio 2020 de los ataques en redes sociales, ante la falta de resultados en los presentes Juegos Olímpicos, y escribió un mensaje dedicado a “todas aquellas personas que comentan ‘nomás van a pasear’”.

“Ya vi demasiadas veces ese comentario y lo tenía que decir. Es que no hay cosa más insultante que pensar que vamos con esa mentalidad. Somos atletas, somos competitivos”.

“¿Han sido alguna vez el mejor promedio de su salón?, ¿de su generación?; ¿han ganado algún premio estatal, regional, mundial o se han esforzado por lo menos para hacerlo? Si son de aquellos que nunca se han esforzado para alcanzar la excelencia en su trabajo, salón, lo que sea que hagan, entonces no tienen la idea de lo que están hablando. Imaginen perseguir esa excelencia, pero ahora a nivel mundial”, escribió en Twitter.

La velocista mexicana que mejoró su marca personal pero no calificó a la final de los 400 metros en la rama femenil, hizo hincapié en el esfuerzo que los deportistas olímpicos mexicanos hacen en cada una de sus competiciones e indicó que el objetivo es “buscar medallas”.

“Por muchas razones, a veces no se logra, pero le aseguro que todos los mexicanos representando al país buscamos estar en el podio y morimos en la raya, cancha, alberca, para perseguir esa excelencia, que muchos ni siquiera quieren buscar a nivel personal. Antes de criticar cualquier resultado, por favor pregúntate si alguna vez has intentado ser el mejor en algo. Es difícil, ¿verdad?”.

Por último, la jalisciense de 24 años expresó que se mantendrán en “esa búsqueda, dándolo todo” y que se necesitan mexicanos que los apoyen y también busquen la excelencia.

“Busquen ser mejor persona mañana, busquen su mejor versión; persigan la excelencia. Y no, como atletas no nos conformamos, competimos para ganar, no para participar. Y si no lo logramos hoy, buscamos lograrlo mañana”, concluyó.