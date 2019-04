No tiran la toalla

Visiblemente incómodo y contrariado, el entrenador de Bravos de Juárez, el argentino naturalizado mexicano Gabriel Caballero, no tira la toalla y aseguró que el equipo luchará hasta el final del Clausura 2019 en el Ascenso MX, en espera de que los resultados en otros frentes les puedan servir para avanzar a la Liguilla, cuando ya solamente restan dos partidos al rol regular.

“Quedan seis puntos en disputa y no sé qué pueda pasar, se nos fue una oportunidad de acercarnos; no sé qué pueda pasar con el resto de los resultados. No esperábamos tener esta derrota y esto nos pone en un límite bastante complicado”, comentó el estratega del equipo fronterizo.

A Bravos le resta enfrentar a Potros de Hierro del Atlante en la jornada 14, a jugarse el próximo 6 de abril y cerrará la temporada regular en casa, encarando el compromiso ante Cafetaleros de Tapachula, el 13 del mismo mes.

“Los jugadores se entregaron, a los muchachos no tengo nada que recriminarles, pero por supuesto que estoy dolido de estar en esta situación, no era lo que yo esperaba, lo que yo quería; me siento en deuda y lo que falta del campeonato hay que cerrarlo de la mejor manera y esperar a ver qué pasa”, mencionó Caballero.

Para lograr la calificación, además de estar obligados a ganar los dos juegos que restan en la campaña, los Bravos deben esperar una serie de combinaciones de otros juegos, en los que están involucrados clubes como Dorados de Sinaloa, Leones Negros, Alebrijes, entre otros.

Con el tropiezo ante Correcaminos, Bravos se quedó estancado en el lugar 13 de la tabla general, con un total de 12 puntos.

El próximo miércoles 3 de abril, Bravos recibe a los Pumas de la UNAM en la fase de semifinales de la Copa MX.