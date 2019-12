‘No soy mago’: García Esparza

Justo a una semana de recibir su nombramiento como jurisdiccional de la Zona Uno, Alfredo García Esparza afirmó que no trae la varita mágica para hacer monarcas a los Indios de Ciudad Juárez en el Campeonato Estatal de Beisbol de Primera Fuerza y terminar así con más de 19 años de sequía, mas ofreció trabajo y entrega.

“Aquí nadie es mago ni es mágico. Aquí nada más se trata de trabajo y se trata de conseguir lo que todo mundo estamos buscando un campeonato, pero no soy un mago ni mucho menos”, declaró.

Una de sus inquietudes como aficionado y ahora una prioridad como jurisdiccional será el apoyo y la oportunidad al talento local, tanto a managers como a coaches y peloteros.

“Lo principal es toda la aficion beisbolera, incluyéndome, siempre hemos estado hablando de un manager local, de un coach local, de un coach de pitcheo local, de que todos sea local y no veo el por qué no pensar en eso. Hay muy buena gente beisboleramente hablando aquí en Ciudad Juárez”, externó.

Bajo este principio mencionó que ahora sí se le respetará el derecho al manejador campeón en el torneo regional para asumir la dirección técnica de la tribu.

Respecto a su equipo de trabajo, el dirigente afirmó que aún es muy prematuro dar a conocer los nombres de sus integrantes y señaló que mantendrá la base de la administración anterior.

“Algunos cambios ahí importantes se van a hacer dentro del organigrama que se viene formando. Realmente hay una base muy importante de trabajo, un equipo añejo de trabajo en el grupo de Alfredo García Esparza”, afirmó.

Puntualizó que esto no quiere decir que los integrantes de la jurisdicción anterior no estarán más, por lo que no habrá muchos cambios.

“Hay piezas, personas importantes dentro del beisbol que no pueden pasar desapercibidas y tienen que continuar”, expuso.

Al roster indígena tampoco le moverá mucho, conservará al grupo y tratará de fortalecer las debilidades de la escuadra, sostuvo.

En cuanto al aspecto económico, indicó que hay varias personas y distintas compañías interesadas en invertir como patrocinadores en Indios de Juárez e inyectarle recursos al ‘rey de los deportes’.

Dentro de este rubro, mencionó que se sentará a platicar con Óscar Montes, conocido en el medio como ‘Don Boletón’, principal inversionista en el equipo la campaña anterior.

“Yo al señor lo conozco muy poco, así como lo conocemos todos los aficionados al beisbol aquí en Juárez. Ya veremos más adelante cuando nos sentemos con él y todo qué es lo que va a pasar, pero por lo pronto hay mucha gente interesada al proyecto como patrocinadores”, manifestó.