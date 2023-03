Hernán Cristante, director técnico de los Bravos, habló una vez más de dar un paso al costado al considerar que él no es el indicado para corregir lo que se desarticuló a mitad de torneo, situación que ha provocado que el FC Juárez haya sumado apenas tres de 15 puntos posibles en los últimos cinco partidos.

La semana pasada, tras la derrota en Monterrey y sumar una racha de cuatro partidos sin gol, Cristante declaró que en el lapso de una semana tendría la solución o daría un paso al costado. El domingo anterior, los Bravos rescataron el empate a un gol con Necaxa en el ‘Benito Juárez’, una vez más sin ofrecer su mejor versión futbolística.

“No puedo cuestionarle nada al equipo en cuestión de voluntad, de trabajo, de sacrificio, lo hacen, lo hacen. ¿Qué pasó?, se desarticuló esto. Entonces, si piensan que en la mitad del torneo uno puede hacerlo, bueno, no soy el indicado, tienen que traer al indicado, porque está costando”, dijo Cristante en conferencia de prensa el domingo por la noche.

El entrenador argentino señaló que incluso si le hubieran ganado al Necaxa este partido, la posibilidad de dar un paso al costado se mantendría en él, pues la crisis que vive Bravos va por otro lado.

La victoria más reciente del equipo juarense en este Clausura 2023 se presentó el 11 de febrero, en la Jornada 6, cuando derrotaron 3-1 al Santos Laguna en el ‘San Benito’, lo que significó el segundo triunfo al hilo después de haberle ganado como visitante a Mazatlán en la quinta fecha.

Hasta ese momento, la oncena fronteriza tenía tres juegos ganados y tres perdidos, es decir, una efectividad del 50 por ciento y nueve puntos en la bolsa.

Cuatro días antes del juego contra Santos llegaron tres de los últimos cuatro refuerzos de Bravos, el argentino Agustín Urzi y los hermanos estadounidenses Alan y Joel Soñora. Coincidentemente, después de ese partido, bajó el rendimiento del FC Juárez a tal grado que solo ha podido sumar tres puntos más en cinco encuentros.

“¿Cuál es la crisis acá? los últimos siete partidos: dos ganados, tres empatados, dos perdidos, ojalá todos tuvieran esas crisis. El problema de la crisis acá va por otro lado, es esa incomodidad que se genera por equis circunstancias y lo hemos hablado, lo hemos trabajado y… y… y nada, todo es una incomodidad, todo, todo. Y eso me compete pura y exclusivamente a mí, entonces si yo no puedo resolver eso en estas tres últimas semanas, tiene que venir alguien a resolverlo. Esto es simple, a mí me tiraron el problema y tengo que solucionarlo, simple, simple, simple, simple. Entonces estoy con toda la disposición de si no puedo con el paquete, dar un paso de costado, no es por otra cosa, es simple”, señaló Cristante.

Cristante aclaró que Bravos está para pelear ciertas cosas, pero no para pensar que por cuatro ‘partiditos’ en los que estuvieron bien ya estaban para ser campeones.

“Entonces, vos tenés que pelear todos los entrenamientos, todos los partidos. El que está lastimado, el que le duele, tienen que apretar también porque acá nadie regala nada y yo ya me cansé de regalar.

Por eso dije, no regalo más nada y el que está bien tendrá la posibilidad de estar en el 11 titular, y el que está bien tendrá la posibilidad de estar en el 10 de la banca esperando. Y el que no está, no va a estar, se acabó, no va a haber más chance, si gusta bien y si no gusta, tengo las maletas armadas”.

Para saber…

Desde que le ganaron a Santos 3-1 el 11 de febrero en la Jornada 6, Bravos…

Empató 0-0 con Tigres el 14 de febrero

Empató 0-0 con León el 17 de febrero

Perdió 1-0 con Cruzl Azul el 25 de febrero

Perdió 3-0 con Monterrey el 4 de marzo

Empató 1-1 con Necaxa el 12 de marzo

3 de 15 puntos posibles

El 7 de febrero llegaron tres de los últimos cuatro refuerzos:

Agustín Urzi

Joel Soñora

Alan Soñora

Los tres ya debutaron con el primer equipo

Y el último refuerzo llegó el 22 de febrero

Kevin Pereira

Todavía no debuta con el primer equipo