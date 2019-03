No silba la máquina

En un ambiente de fiesta y con un sabor muy mexicano, El Paso Locomotive FC debutó anoche en la USL Championship, pero lo hizo con el pie izquierdo al perder 3-1 ante el OKC Energy FC en el Southwest University Park.

Derek Gebhard pasará a la historia como el anotador del primer gol para la causa paseña, mismo que consiguió a los 16 minutos de tiempo corrido y el que en ese momento significó el gol del empate.

Para mala fortuna de la máquina fronteriza, Deshorn Brown, del Energy FC, también pasará a la historia como el primer jugador en anotar dos goles en este estadio en un partido oficial de la USL.

El primero lo consiguió apenas a los 20 segundos de iniciado el encuentro al aprovechar un descuido de los centrales paseños, meterse al área grande y de pierna izquierda lanzar un tiro cruzado que venció al portero Logan Ketterer.

El ‘gol de vestidor’ no desalentó a los jugadores del Locomotive, que sin desesperarse empezaron a buscar la portería rival, al tiempo que se aplicaron más en la defensa.

La recompensa al esfuerzo no tardó en llegar y al minuto 16 Gebhard cerró la pinza y remató sobre el área chica un servicio lanzado por el argentino Sebastián Contreras, que sobre el borde izquierdo del área peleó por el balón contra dos defensas hasta que pudo mandar su centro.

Como lo demostraron durante la temporada, los dirigidos por el inglés Mark Lowry tocaron el balón por todos los sectores de la cancha, pero sin lograr todavía la profundidad deseada.

Al minuto 33 hubo una oportunidad para los locales por conducto de un tiro libre que cobró N’Toko, pero el balón llegó sin problemas a las manos del portero Cody Laurendi.

En los últimos diez minutos del primer tiempo los dos equipos bajaron la intensidad y lo más destacado fue la tarjeta amarilla que recibió Atiba Harris, del OKC, luego de faulear por la espalda al paseño Omar Salgado.

A los cuatro minutos de iniciado el complemento, James Kiffe de Locomotive también se pintó de amarillo por una falta cometida en la banda izquierda. Dos minutos después, Gebhard se perdió una clara oportunidad de anotar el segundo de la noche al rematar de cabeza sin marca, pero mandó el balón a un costado de la portería.

El que no falló fue Brown a los 54 de tiempo corrido y aprovechó una mala salida de Ketterer, que andaba de día de campo en los bordes del área grande por la banda derecha y el delantero visitante mandó el balón al fondo de las redes con disparo de pierna derecha.

Minutos más tarde el colombiano Bryam Rebellón se animó a lanzar un disparo desde las afueras del área grande, el balón alcanzó a ser desviado por un defensa y pegó en el poste.

El lateral izquierdo Andrew Fox tuvo también una clara oportunidad de empatar el juego a los 81 minutos cuando frente a la portería remató solo, pero el balón pasó a un costado del poste izquierdo. Inmediatamente los visitantes movieron el balón y en un largo pelotazo hacia el área grande de Locomotive, Cordell Cato le ganó la espalda a la defensa paseña, recibió el balón y fusiló a Ketterer para el 3-1 definitivo.

Los paseños jugarán el próximo sábado como visitantes ante Real Monarchs de Salt Lake City y regresarán a casa el 23 de marzo para recibir a los Toros de Rio Grande Valley FC.