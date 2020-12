No se rinde

Associated Press

Los Angeles.- Después de que LeBron James coronó la temporada más larga en la historia de la NBA con su cuarto anillo de campeonato, regresó a casa para planificar las que serían las primeras vacaciones de Navidad con su familia desde que es un adulto.

Fue en ese momento que James se enteró que las vacaciones, tras su 17ma temporada en la Liga, serían inusitadamente cortas.

James admitió que respondió con una grosería cuando la NBA le informó que su intención era volver a jugar el 22 de diciembre, apenas 72 días después de que los Lakers derrotaron a Miami en la serie por título.

“Siendo completamente honestos, no lo esperaba”, dijo James.

“Estaban en conversaciones iniciales y escuché que habría un inicio a mediados de enero”, admitió James. “Los campamentos de entrenamiento iniciarían después de Navidad y tendríamos oportunidad de pasar las fiestas con la familia”.

Aun así James llegó al campamento de pretemporada la semana pasada listo para su 18va campaña en la NBA y la búsqueda de otro título con los Lakers, que hoy inician pretemporada ante los Clippers.

También se presentó tras haber firmado una extensión de contrato de 85 millones de dólares y dos años, hasta la temporada 2022-23, con lo que aseguró su futuro con el equipo de Los Angeles hasta su 20ma campaña en la NBA.

James eligió ese año de manera consciente. Su hijo mayor, LeBron James Jr. se gradúa ese año de la secundaria. Bronny está en su segundo año en la academia privada de Sierra Canyon. LeBron ha hablado en el pasado de su sueño de jugar en la NBA junto a su hijo –o en contra–.

“Lo mejor de ese año es que seré agente libre cuando mi hijo mayor se gradúa de la secundaria”, dijo James sobre su nuevo contrato.

James tendrá que asumir los retos físicos de este difícil año, pero no será fácil. Dijo que estaba “sumamente adolorido”, aunque eso es normal cada año después de los primeros dos entrenamientos.

James y los Lakers no han decidido sus planes para la temporada regular y James ha dicho que hay un “estrecho margen” entre el descanso estratégico y la inactividad innecesaria.

“Vamos a ser inteligentes en lo que pueda para asegurar que mi cuerpo esté listo”, dijo James. “Cada partido importa y estamos peleando por algo importante”.

El entrenador Frank Vogel dijo que aún es muy temprano para tomar una decisión sobre cuánto tiempo jugará James en la pretemporada y la campaña regular.

“No queremos subestimar la situación y que después no esté listo para los partidos de verdad, pero obviamente tampoco queremos extralimitarnos”, dijo Vogel sobre la pretemporada. “Entonces realmente no sé en dónde vamos a caer. Yo creo que vamos a verlo un poco, pero no mucho”.

Conózcalo

Nombre completo: LeBron Raymone James

Apodo(s): ‘King James’, ‘LBJ’, ‘Chosen One’, ‘Bron-Bron’, ‘The Little Emperor’, ‘The Akron Hammer’

Nacimiento: 30 de diciembre de 1984 (35 años) en Akron, Ohio

Nacionalidad: Estadounidense

Altura: 2.06 m (6’9”)

Peso: 113 kg (249 lb)

Carrera deportiva

Deporte: Baloncesto

Draft de la NBA: 1ª ronda (puesto 1), 2003 por Cavaliers de Cleveland

Club: Lakers de Los Angeles

Liga: NBA

Posición: Alero

Dorsal: 23

4 veces campeón de la NBA (2012, 2013, 2016 y 2020)

4 veces JMV de las Finales de la NBA (2012, 2013, 2016 y 2020)

4 veces JMV de la NBA (2009-2010-2012-2013)

Selección nacional

Selección: Estados Unidos

Debut: 15 de agosto de 2003

Dorsal: 6

Part.: 68

Puntos: 979

Trayectoria

Cavaliers de Cleveland (2003-2010)

Heat de Miami (2010-2014)

Caveliers de Cleveland (2014-2018)

Lakers de Los Angeles (2018-presente)

Es bueno saber que

LeBron ha rechazado mayormente seguir la estrategia de otros astros de no participar en los partidos, en los últimos años. Él jugó los 82 partidos para Cleveland del 2017-2019, y después de sufrir una serie de lesiones durante la temporada del 2018-19 en Los Angeles, sólo estuvo fuera cuatro partidos de la temporada pasada

James ha jugado mil 265 partidos de la temporada regular –siendo el trigésimo tercer mayor número en la historia de la Liga– y 260 partidos de playoffs, lo cual es un récord en la NBA, de cara a su cumpleaños 36, que será a finales de este mes

