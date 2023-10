No se confían

Con el ánimo por las nubes después de haberle quitado el invicto hace una semana a los Lobos de la Universidad Autónoma de Coahuila, los Indios de la UACJ visitan esta noche a los Cimarrones de la Autónoma de Baja California, en lo que será su penúltimo partido del rol regular en la Liga Mayor de la Onefa.

El equipo juarense llega a este duelo con una marca de dos victorias y cuatro derrotas, ubicado en el quinto lugar de la Conferencia Norte, mientras que los Cimarrones estén en el sexto, y último peldaño, del mismo sector con solamente una victoria y cinco derrotas.

El mariscal de campo Samir Gutiérrez y el receptor Marcos Limón coincidieron al señalar que no pueden salir confiados de más ante los Cimarrones por el simple hecho de haber vencido al líder de su conferencia la semana pasada.

“Como siempre lo hemos dicho, es una final, ahora toca otra final fuera, entonces no solo no bajar la intensidad, no confiarnos a pesar de que estén debajo de la tabla, no es un rival pequeño, tenemos que salir con la misma intensidad de este juego para poder dar el resultado”, señaló Samir.

“Yo creo que tenemos que salir con hambre de ganar porque no hay rival pequeño, entonces tenemos que estar totalmente enfocados para obtener el resultado que queremos”, secundó Limón.

Por su parte, el entrenador en jefe de los Indios, Alfredo Martínez, destacó que la UABC es un buen equipo que por diversas circunstancias no ha podido conseguir más victorias, así como le ha pasado también a los juarenses.

La semana pasada, Samir y Marcos se conectaron en la conversión de dos puntos que le dio la victoria a los Indios en tiempo extra, 24-23, ante su propia afición.

“Conozco a Marcos desde que teníamos 12 o 13 años, tenemos una conexión pues muy grande, ahora que estamos aquí ya es una conexión que llevamos desde el año pasado, se vieron los números, siendo el mejor quarterback y siendo el mejor receptor a nivel nacional. Entonces ya sabíamos cómo iba a estar el movimiento y todo, ya nada más era poner la bola en su lugar y pasó lo que pasó”, compartió el quarterback de la UACJ.

“Sé que es la confianza que me tienen mi coach y mi quarterback, y pues solo le dije que confiara porque es algo que entrenamos todos los días, no es algo nuevo, es algo que sí practicamos, pura confianza”, enfatizó Limón.

-¿Cómo vivieron el triunfo sobre los Lobos?

“Pues la verdad fue un logro personal porque la verdad sí teníamos esa espinita de ganarle a Lobos, no habíamos tenido la oportunidad de ganarle a ese equipo. Y ganarle, quitarles el invicto y el último juego en casa la verdad sí fue algo que no me la creía al principio, pero muy feliz con el resultado”, respondió Marcos.

“Ya habíamos estado contra ellos hace tres años, nuestro primer año en Onefa que fuimos allá a Saltillo, nos pasaron por encima literalmente, entonces esa espinita que teníamos nosotros, los veteranos que estaban allá afuera en las gradas, teníamos algo que cumplir y la neta lo cumplimos como quisimos, en nuestra casa, con nuestra gente y en nuestro último juego en casa”, destacó Samir Gutiérrez.