No sale Ramos del Madrid

Madrid— El capitán del Real Madrid, Sergio Ramos, comprometió el jueves su futuro con el del club del futbol español tras haber recibido una oferta para unirse a un club de la Superliga de China.

Ramos, quien es el jugador con más años de servicio en el Madrid, habló en rueda de prensa para aclarar su situación después de que el presidente Florentino Pérez dijera en una entrevista el lunes que el defensor le había hablado de una oferta para irse a China aunque sin que el club asiático en cuestión pagara por su ficha.

"Hubo una oferta, pero en ningún momento me he planteado irme a China, ni he pedido la carta de libertad como se ha dicho", dijo Ramos. "Yo no me quiero ir del Real Madrid, siempre he dicho que mi sueño es retirarme aquí".

"Yo con mi contrato estoy contento. El presi sabe que teníamos que hablar y ya está, pero no de dinero. No me interesa el tema económico, para mí es algo secundario (...) Ni me quería ir gratis ni pagando. Yo jugaría gratis en el Madrid porque así lo siento", agregó.

Respecto a la posible llegada de Eden Hazard, el defensor aseguró que el belga es un jugadorazo de nivel top, y aprobó su llegada al club blanco al afirmar que vendría muy bien a su equipo, en un nuevo proyecto que tiene, "una pinta muy ilusionante".

"Hazard es un jugadorazo de nivel top que vendría muy bien al Real Madrid. Ojalá venga un jugador como él porque puede dar mucho al equipo", respondió Ramos.

El capitán madridista va conociendo detalles del nuevo proyecto que está trabajando la directiva, pero quiso dejar claro que él no opina de ninguno de los nombres con los que se está negociando.

"Tiene una pinta muy ilusionante, ya os iréis enterando de quien viene y quien no, para que volvamos a recuperar ese hambre y esa ilusión por ganar. Todos queremos ver un Real Madrid campeón el año que viene", expuso.

"El presidente no necesita consejos de un jugador. A veces se me pregunta, pero no depende de mi que se fiche a Hazard o no. Son decisiones que corresponden a otros pero ya son muchos años que se me atribuyen cosas que no son. Yo no ficho, no pongo horarios de entrenamientos ni a entrenadores. Soy el capitán y estoy en mi sitio", añadió.