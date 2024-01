No puede Julio César Chávez ayudar al Jr.

Ciudad Juárez.- El excampeón mexicano del boxeo, Julio César Chávez, mandó un mensaje por año nuevo en el cual dice que no puede ayudar a su hijo, Julio César Chávez Jr., porque si va por él las leyes de Estados Unidos lo podrían considerar un secuestro.

"Les deseo un feliz año nuevo para todos y que Dios los bendiga. Respecto a mi hijo Julio la verdad sigue ofendiendo a su esposa y a mí y todas las pendejadas que dice. Mucha gente me pregunta qué no lo ayudo, las leyes en Estados Unidos son muy diferentes y si voy por él me pueden meter a la cárcel y es como un secuestro", dijo "El César del Boxeo".

"Decirle a mi hijo Julio que lo quiero mucho, Dios te bendiga hijo y ojalá Dios quiera y te caiga un proyecto de luz y deja de hablar tantas pendejadas por favor".

En los últimos meses se ha reportado que el Jr. demeritó la carrera de su padre asegurando que peleó contra taxistas y que fue ingresado a un centro psiquiátrico por ingerir pastillas.

En otro video, Chávez papá se le ve entrenando y diciendo que empieza el 2024 con toda la actitud.