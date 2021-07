No pudo ‘La Bonita’

Una oportunidad de oro se le ha escapado a la pugilista juarense Diana ‘Bonita’ Fernández de convertirse en campeona mundial al perder por decisión dividida contra la campeona Super Mosca del Consejo Mundial de Boxeo, Lourdes ‘Pequeña Lulú’ Juárez en el gimnasio Josué Neri Santos.

Las tarjetas de los jueces arrojaron 95-94 a favor de la campeona, 94-96 a favor de Diana Fernández y 96-95 a favor de Lourdes Juárez.

La estrategia de Fernández no funcionó contra la originaria de la Ciudad de México, quien a partir del tercer round incrementó su ritmo ofensivo y lo frenó en el séptimo episodio para administrar su triunfo tranquilamente y con confianza, a pesar de ganar por decisión dividida.

La campeona Juárez mantuvo su racha ganadora, ya que está victoria fue la número 17 de manera consecutiva.

Párala ‘Bonita’ Fernández fue la derrota número cuatro en el terreno profesional.

Luce ‘Niño Maravilla’ y mantiene racha ganadora

En su casa y con su gente, el juarense Bryan ‘Niño Maravilla’ Flores dio un espectáculo de golpes en el gimnasio Josué Neri Santos y derrotó por nocaut técnico en el cuarto round al venezolano Otto ‘Tigre’ Gámez la noche de este viernes.

Con este resultado, el pugilista fronterizo consiguió su triunfo 17 de manera consecutiva, ya que no pierde desde 2015.

También fue el nocaut número 17 del juarense como profesional. Cabe mencionar que esta pelea fue de exhibición, por lo que no estuvo en juego el título Internacional del CMB que posee el ‘Niño Maravilla’ Flores.

Flores vs Gámez

Round 1

No hubo mucho estudio en este episodio y Flores inmediatamente demostró su confianza arriba del cuadrilátero; buscó atacar aunque sólo pude conectar algunos cuantos golpes sobre Gámez

Round 2

El ‘Tigre’ Gámez logró soltarse un poco y aumentó su ritmo. La mayoría de los golpes se quedaron en el aire, pero en la recta final conectó un ‘upper’ sobre Flores

Round 3

El ‘Niño Maravilla’ Flores escuchó la campana y acorraló inmediatamente a Gámez con combinación de puños. El juarense logró impactar en varias ocasiones al venezolano, quien buscó detener la pelea con abrazos para bajar el ritmo de Flores

Round 4

Flores salió a este episodio con un corte en el párpado izquierdo, pero eso no impidió que el juarense bajara el ritmo y continuó con su metralleta de golpes sobre el venezolano, quien bajó la guardia y no aguantó el castigo del ‘Niño Maravilla’, el referí no dudó en detener el combate al ver los golpes, que terminaron por arrumbar al ‘Tigre’ en una de las esquinas

Fernández vs Juárez

Round 1

Típico round de estudio. La ‘Pequeña Lulú’ se mostró más ofensiva que la juarense, pero no logró conectar sus golpes. La ‘Bonita’ demostró mesura y confianza, recorrió bien el cuadrilátero para evitar las embestidas de Juárez

Round 2

La ‘Bonita’ continuó con sus movimientos en el cuadrilátero, tratando de evadir a Juárez, aunque al final del episodio la fronteriza se mostró cansada. En esta ocasión la ‘Pequeña Lulú’ fue quien mostró mesura

Round 3

El cuadrilátero comenzó a arder, un malentendido de Diana Fernández encendió a Lourdes Juárez, ya que la fronteriza aprovechó una pausa del referí para golpear a su oponente, lo que molestó a la ‘Pequeña Lulú’ y comenzó a ‘bailarle’ a la ‘Bonita’ para provocar

Round 4

Los golpes comenzaron a caer sobre el ring, un intercambio de puños se observó en este episodio, aunque la más certera fue la campeona Lourdes Juárez y se mostró mejor que su oponente, la ‘Bonita’ Fernández

Round 5

La ‘Pequeña Lulú’ atropelló en dos ocasiones a la ‘Bonita’ y la puso sobre las cuerdas para desatar una lluvia de golpes; Fernández logró resistir, pero el cansancio y el daño comenzó a notarse

Round 6

El ritmo ofensivo de Lourdes bajó, lo que aprovechó Diana Fernández para ir al ataque, aunque con poco éxito, ya que la ‘Pequeña Lulú’ lucía cómoda sobre el cuadrilátero esperando los ataques

Round 7

El tiempo se agotaba y eso lo sabía Diana Fernández, quien arriesgó un poco más al inicio del episodio y pudo conectar algunos golpes. La ‘Bonita’ cayó a la lona, pero debido a un empujón de su rival, algo que el referí dejó claro para que no afectara en las tarjetas. La ‘Pequeña Lulú’ seguía plantada sobre el ring, mostrando confianza

Round 8

El cansancio en ambas pugilistas ya era palpable y los golpes disminuyeron. El público impulsaba a Diana Fernández, pero la juarense no era capaz de demostrar superioridad sobre el ring

Round 9

Desesperada por cambiar la situación, la ‘Bonita’ intentó arriesgar con embestidas ofensivas, pero sin eficiencia sobre la campeona, quien manejó a placer el ritmo del combate

Round 10

El último episodio, un resbalón de la ‘Bonita’ provocó que nuevamente tocara la lona, pero tampoco en esta ocasión pudo conectar con certeza a su rival. La victoria fue administrada por la campeona, aunque el final del combate fue ardiente, ya que Fernández confundió la camapanada final con la que anuncia los 10 segundos finales y continuó lanzando golpes sobre Lourdes Juárez

Las tarjetas...

95-94 a favor de Lourdes Juárez

94-96 a favor de Diana Fernández

96-95 a favor de Lourdes Juárez

(Victoria de Lourdes Juárez por decisión dividida)