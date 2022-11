No prepara Polonia nada distinto para enfrentar a México

Ciudad de México.- Czeslaw Michniewicz, técnico de Polonia, reconoció que el amistoso de mañana contra Chile le servirá para medir fuerzas con un equipo parecido a México, ante quien debuta en el Mundial de Qatar 2022, el próximo martes.

"El oponente es exigente y apropiado para el momento. La forma de jugar será similar a la de México. Similar pero no igual. El riesgo de lesión siempre está ahí, pero no pensamos en ello", explicó el timonel de los polacos este martes en conferencia.

"Nuestra alineación para México no será diferente de cómo jugamos antes. Somos capaces de adaptarnos sin problemas al momento del partido. No me apego a una formación, es nuestra fuerza".

Los polacos se despiden de su afición este miércoles en amistoso en el Estadio Municipal de Varsovia y Michniewicz sabe que la Selección Mexicana llega mejor preparada en el tema del clima.

"En cuanto al clima y sus cambios que nos esperan en Qatar, los mexicanos quizás estén mejor preparados que nosotros. Pero ya estamos empezando a prepararnos para esto con un entrenamiento especial", apuntó.

"El partido contra Chile es importante, especialmente porque jugamos en casa y antes de la Copa del Mundo. Tenemos un grupo de jugadores del que estamos convencidos. Pero también hay quienes han tenido problemas con el juego: esta es una oportunidad para ellos".