No nos vamos a agarrar a trancazos, dice Cuauh sobre La Volpe

Pachuca.- Ricardo La Volpe estudió en un colegio de curas y no guarda rencor, mientras que a Cuauhtémoc Blanco ya se le pasó el coraje por no ir al Mundial de Alemania y deja en manos de Dios el que juzgue al "Bigotón" por preferir a su yerno Rafael García.

"Si lo veo, lo saludo, y la verdad sí me encabronó que no me haya llevado en lugar de llevar a su yerno, hay niveles, hay muchos niveles, ahí hay un Dios que todo lo ve y allá lo juzga.

"Obvio que sí me dolió muchísimo y no tengo problema en saludarlo porque no soy rencoroso, no ir a un Mundial estando en mi mejor momento, imagina si no me voy a encabronar. Eso hubiera hecho al principio el cabrón (pedir perdón), ahora y para qué, ya tendría cuatro Mundiales. Lo voy a saludar, no nos vamos a agarrar a trancazos ni a golpes", mencionó Blanco en el marco de la investidura al Salón de la Fama.

Ricardo La Volpe insistió en para él Cuauh no entraba en su sistema de juego y que si acaso cometió un error se debió a sus concepciones de los sistemas, eso es lo único por lo que tiene que pedir perdón.

"Cuauhtémoc es un gran jugador, una figura, un líder, hoy dentro de los grandes jugadores y maestro, como debe estar en el Salón de la Fama, se lo merece, lógicamente, pero siempre dije que me pude haber equivocado o no, capaz que mi equivocación está en que yo digo que los sistemas están arriba de los jugadores, el futbol es un ajedrez.

"Jamás he sido rencoroso, me puedo enojar o pelear, jamás fui rencoroso, me enseñaron una educación desde chiquitos y fui a un colegio de curas", comentó.

Tunde Cuauh a tricolores Blanco aplaudió el que Jaime Lozano tuviera la oportunidad en el Tricolor, pero tundió a los jugadores.

"Les ha hecho falta corazón, humildad, ya lo he platicado, pregúntenle a Totti si no corren allá en Italia o Inglaterra, seas estrella o no, tienes que poner el ejemplo, eso le está pasando a la Selección Mexicana, el que no corre no puede jugar.

"¿Cómo es posible que uno de los mejores jugadores como Haaland o Salah, al más alto nivel, siguen defendiendo y siendo personas humildes?, nos falta esto en la Selección Mexicana", expresó.