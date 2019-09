'No nos va a caer nada del cielo’: Rivera

“No hay nada escrito, hay que ir a escribir la historia”, dijo ayer Eduardo Rivera, manager de los Indios, en relación a los dos partidos, que significan dos oportunidades, que el equipo de Juárez disputará contra los Algodoneros de Delicias y en los que buscará el título del Campeonato Estatal de Beisbol de Primera Fuerza.

“Nos gustaría ganar el viernes, pero no hay nada escrito, hay que ir a escribir la historia y no nos va a caer nada del cielo”, declaró el manager momentos antes de que iniciara el entrenamiento de la novena aborigen y que hoy a las 6 de la tarde emprenderán el viaje rumbo a Chihuahua, donde pasarán la noche para mañana viajar a Delicias y disputar el sexto juego de la serie final.

En relación al equipo, Rivera dijo que los jugadores en este momento se encuentran bien, seguros de sí mismos, pero sin caer en confianza y menos ante un equipo como Delicias.

“Es un equipo al parejo de nosotros, pero estamos con la confianza de que podemos ir a ganar el juego, ése que tanto estamos esperando”, señaló Rivera.

-¿Cuál es la fortaleza de los Indios en esta serie?

“Nuestro bateo, y ahorita pues parece que ya están todos nuestros pitcheres completos, tanto –Jesús– Huerta, como –Luis Fernando–Miranda, que viene de sus tratamientos, que le hicieron por el tirón que le dio el viernes y ahorita está soltando el brazo y está muy bien, está en muy buenas condiciones, entonces estamos contando también con él”, dijo.

-¿Hay cierta presión en ustedes si no ganan mañana y se tienen que ir al juego decisivo?

“No, para nada, nosotros tenemos mañana, Delicias no tiene mañana, ellos se tienen que ir con todo, nosotros no, podemos reservar un pitcher para otro día y, a lo mejor lo usaríamos en caso necesario el mismo viernes, pero vamos a esperar los acontecimientos, no se puede uno adelantar, a veces se adelanta uno a las cosas y no salen como uno cree”.

El tercera base de los Indios, Eudor García, dijo que el equipo va con todo, como lo han hecho en cada partido, en los que han venido de abajo sin dejar de dar la batalla.

“Y yo pienso que ya es hora de que nos toque ganar la corona este año, y como digo, el equipo va con todo, desde pitcheo, hasta bateadores, cuadro, vamos por todo y esperar ganar el primer partido (viernes), que es la meta”, declaró.

-En lo personal, ¿cómo te sientes?

“Yo en lo personal contento, mi familia va a ir a la serie, y personalmente ha sido una bonita experiencia jugar aquí representando a Juárez, con este gran equipo que hemos formado desde un principio y pues ya en la recta final cerrar como el gran equipo que somos y demostrarle a la gente que también queremos el título para Juárez”.

-¿Cuál fue la diferencia entre el Indios de la primera parte de la temporada y éste que está cerrando fuerte?

“Yo pienso que fue el deseo de todos de ganar, de llegar a la final, de lograr el objetivo, que aún no se logra, pero ahí estamos, ya vamos a lo que sigue a lo final, y sí, se lo logró el objetivo que era llegar a la final, ya nada más es ganarla, que es la meta”, finalizó.