No nos ha alcanzado: Alfonso Sosa

Cortesía FC Juárez

“Tristemente no nos ha alcanzado hasta el día de hoy lo que hemos hecho”, declaró Alfonso Sosa, entrenador de los Bravos de Juárez, luego de la derrota del domingo por la noche ante los Gallos del Querétaro, en un juego en el que la oncena juarense generó varias llegadas ofensivas, pero no supieron concretar una sola.

El estratega tapatío mencionó que fue evidente cómo se presentó el partido, con unos Bravos a los que les falta definir correctamente sus jugadas, y eso dificulta los encuentros.

“Y eso nos ha pasado justamente en los compromisos que hemos perdido, básicamente no hemos sido certeros a la hora de definir y nos hemos equivocado en más de una jugada y nos ha costado gol y partidos. Eso es lo que se tiene que analizar, lo que se tiene que valorar, el esfuerzo se hace, sin embargo, no alcanza. Los detalles son los que te dan o te quitan y ahora nos han quitado más de lo que nos pudieron haber dado”.

Al tiempo de señalar que la renovación o no de su contrato en este momento no es algo de importancia, Sosa dijo que lo relevante es analizar en qué se han quedado cortos y qué les ha faltado, pues el equipo genera más opciones a través de la estructura del juego, pero no han encontrado quien pueda concretar esas situaciones de gol.

“Hoy tuvimos, el partido contra León tuvimos, el partido contra Tigres tuvimos, es decir, se ha llegado.

Entonces al no encontrar los jugadores que tenemos esa definición, ese toque de calidad en el pase final, pues nos ha costado. Ahora tendremos que cerrar bien el torneo y aprovechar ese partido de local que tenemos pensando en lo que viene”.

El técnico de origen tapatío señaló que en cuanto funcionamiento es evidente que el equipo ha mejorado, pero insistió en que falta el toque de calidad y que se pongan en ventaja en el marcador y saber concretar en momentos importantes para marcar el rumbo de un partido.

“En cuanto a funcionamiento no tiene absolutamente nada que ver como venía trabajando el equipo y el tema sicológico se mejoró, es decir, si tú analizas también el comportamiento en cada uno de los partidos no fue el mismo del que se había tenido y estamos puntualizando aquí que nuestra carencia fue básicamente el juego en ataque”.