No necesito del juego, dice Brown

Ciudad de México.- Después de llegar a un acuerdo con los Acereros para que lo cambien, Antonio Brown habló por primera vez en público sobre la novela que ha tenido con el equipo desde la temporada pasada.

A pesar de que siempre ha demostrado mucha hambre por jugar futbol americano, el veterano receptor de nueve temporadas, todas con Pittsburgh, sorprendió al decir que no necesitaba seguir en este deporte.

“Ni siquiera tengo que jugar futbol americano si no quiero. No necesito del juego, no tengo que probarle nada a nadie. Si ellos quieren jugar, van a jugar bajo mis reglas. Si no, no necesito jugar”, enfatizó Brown en una charla con ESPN.

“Obviamente, yo quiero el juego, pero no lo necesito, esa es la diferencia”.

Luego de su ausencia en el último partido del rol regular de la campaña pasada, en la que los Acereros no clasificaron a los playoffs, el receptor All-Pro, quien fue criticado por su propio mariscal Ben Roethlisberger, ha solicitado ser transferido. “Las críticas son parte del trabajo y yo las respondo en el emparrillado”, agregó Brown.



Rugirá Foles

Los Jaguares de Jacksonville firmarán al quarterback Nick Foles a un contrato multianual, de acuerdo con ESPN, y cortarán a Blake Bortles.