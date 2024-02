No modificará COI límite de edad para que Pacquaio compita en París

Associated Press | Con 45 años, el astro del boxeo filipino, Manny Pacquaio desea participar París. El límite de edad es 40 años The New York Times | Con 45 años, el astro del boxeo filipino, Manny Pacquaio desea participar París. El límite de edad es 40 años

LAUSANA, Suiza — El Comité Olímpico Internacional no modificará su reglamento para permitir al astro filipino Manny Pacquaio competir en el boxeo de los Juegos de París cinco años de más sobre el límite de edad. Pacquaio, quien se retiró en 2021, quería pelear a los 45 años en el torneo olímpico de boxeo en París en el que los combates por las medallas se escenificarán en el complejo de tenis de Roland Garros. El COI informó el domingo que escribió a los dirigentes del movimiento olímpico en Filipinas, explicándoles que el límite de 40 años de edad se mantendrá igual. El COI asumió la organización del boxeo olímpico tras desconocer a la Asociación Internacional de Boxeo como ente rector. El tope de edad para el boxeo olímpico se incrementó de 34 a 40 años en 2013, decisión que hubiera permitido a Pacquaio competir en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro de 2016. Decidió no hacerlo entonces para postularse como senador en su país natal. No se sabe si Pacquaio hubiera intentado obtener la plaza para París 2024 en uno de los dos torneos clasificatorios que se disputarán a fines de mes en Italia y en mayo en Tailandia. El Comité Olímpico de Filipinas había intentado gestionar recibir una plaza bajo el concepto de "universalidad" para París. Se trata de plazas que se otorgan a los países con pocos deportistas y que tienen dificultad de lograr la clasificación por mérito. Sin embargo, el COI explicó el domingo que Filipinas ha tenido mucho éxito deportivo para beneficiarse del método. "Las plazas de universalidad no se adjudican a delegaciones con un promedio de más de ocho atletas en disciplinas/deportes individuales en las últimas dos ediciones de los Juegos Olímpicos", dijo el COI. "Tal es el caso para el Comité Olímpico de Filipinas". Pacquaio culminó su ilustre carrera en los tinglados en septiembre de 2021, con 42 años y tras disputar 72 peleas. Conquistó 12 títulos mundiales en una cifra récord de ocho divisiones distintas.