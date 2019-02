No me supe expresar: Ares de Parga

Ciudad de México.- El presidente de Pumas Rodrigo Ares de Parga ofreció disculpas por decir que buscarán “jugadores de a de veras” una vez que los universitarios tuvieran el suficiente capital para adquirir más jugadores.

Por medio de un comunicado firmado por su persona, el mandamás del club universidad aclaró que no explicó de buena forma el objetivo del club.

“Respecto a las declaraciones hechas el día de hoy por mi persona, al salir de la Asamblea de Socios del Club, quiero manifestar que claramente no me supe expresar.

“Lo que realmente quise decir fue que, debido a las finanzas sanas aprobadas por unanimidad en la Asamblea de esta tarde, el Club podrá tener dinero para la compra y retención de jugadores, logrando así que Pumas sea la quinta o sexta nómina del futbol mexicano para el año 2021”, se lee en el comunicado.

El presidente compartió a los medios de comunicación un plan para que en el 2021 los universitarios se pudieran colocar como una de las cinco plantillas más caras del certamen, pero se expresó de forma equívoca, como si menospreciara a su plantel.

“El club va a tener a partir del año 2021 dinero para comprar jugadores de ‘a deveras’ (sic). Estamos bien, esperamos ser entre la quinta y sexta nómina a partir de la temporada 2020-21. Hoy seguramente estamos entre la 10 y la 12”, apuntó en la mañana.

“De ninguna manera quise denostar a nadie con esto. Pienso sinceramente que tenemos un gran grupo de jugadores”, señaló en el escrito.