No me lesione, me hice a un lado por salud mental: Biles

Tokio— Simone Biles se retiró de la competencia All Around por equipos de Tokio 2020 por motivos emocionales y no por lesión.

La misma estrella de la gimnasia artística estadounidense confesó la razón de hacerse a un lado tras haber ejecutado un salto de caballo, mismo que tuvo carencias técnicas tanto al despegar del aparato como en su aterrizaje.

"Físicamente me encontraba bien, pero internamente necesitaba dar un paso a un lado. Ahora necesito unos días para intentar un nuevo inicio.

"Debo enfocarme en mi salud mental. La salud mental es más importante en el deporte actual. Tenemos que proteger nuestras mentes y nuestros cuerpos y no salir y hacer lo que el mundo quiere que hagamos", dijo a la prensa que se encontraba en la zona mixta del Pabellón de Gimnasia.

Biles no aguantó la presión de ser la máxima atracción de los Juegos Olímpicos japoneses y de conquistar seis oros en Tokio, que sumados a los cuatro que ya tiene de Río 2016, la hubieran convertido en la mejor gimnasta de todos los tiempos.

La federación estadounidense de gimnasia informó que Biles será monitoreada diariamente para determinar si estaba en condiciones de participar el All Around individual y las finales por aparatos.