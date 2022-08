No más palabras…

Todo está listo para que esta frontera vuelva a vivir una emocionante noche de boxeo profesional con dos pugilistas de casa. Miguel ‘Mickey’ Román enfrenta al nicaragüense Marcio ‘El Toro’ Soza, mientras que Diana ‘La Bonita’ Fernández disputará el título internacional del CMB contra la uruguaya Gabriela Bouvier esta noche en la Plaza de la Mexicanidad, en una función que arrancará a partir de las 6:00 pm.

Los pugilistas no tuvieron problema para vencer a su primer rival, la báscula, ayer y todos los combates de esta función se han oficializado. ‘La Bonita’ Fernández registró 52.4 kilogramos, mientras que la uruguaya Bouvier marcó 52.8 kilogramos para confirmar el pleito en peso gallo.

PUBLICIDAD

Miguel Román subió a la báscula para señalar 59 kilogramos, al igual que el nicaragüense Soza, y con ello el combate en peso superpluma también quedó oficializado para este sábado.

‘Mickey’ Román y ‘El Toro’ se encargarán de protagonizar la pelea estelar de esta función, organizada por la empresa Promociones del Pueblo y que también formará parte de los eventos que cerrarán el Sport Fest 2022.

Soza cuenta con un récord de 22 triunfos (12 nocauts), siete derrotas y dos empates dentro del terreno profesional. Su última pelea fue el 1 de mayo de este año en el Polideportivo Alexis Argüello de Managua, Nicaragua. En ese combate ‘El Toro’ venció por decisión unánime a su compatriota Franco Gutiérrez.

“Primeramente Dios todo salga bien, y sí, él ya está por retirarse dice que si pierde, pero que le eche ganas como dicen en México, y si le puedo adelantar el boleto pues sería bueno”, comentó el centroamericano en conferencia de prensa.

El fronterizo Román volverá a pelear en este frontera por segunda ocasión consecutiva, luego de que derrotara sin problemas y por nocaut en el cuarto round al regiomontano Sergio ‘Dandy’ Puente en una función en el Gimnasio Municipal Josué ‘Neri’ Santos, curiosamente también el 27 de agosto, pero de 2021.

“Estoy aquí por amor a mi trabajo, estoy muy bien de dinero, me encuentro muy bien, no estoy por dinero, estoy porque me gusta mi trabajo que hago y no me pienso retirar, si él me piensa ganar tal vez me retiro, pero no creo que, la verdad, seas pieza para mí”, fue la respuesta del juarense Román.

En la pelea por el título internacional del CMB, ‘La Bonita’ Fernández también buscará su tercera victoria consecutiva, pues llega a esta pelea con triunfos sobre la originaria Ana Victoria Polo, de la Ciudad de México, el 27 de agosto del año pasado y contra la argentina Vanessa Taborda el pasado 25 de marzo, ambos combates en esta frontera.

La uruguaya Bouvier viene de perder contra la australiana Skye Nicolson el pasado 4 de junio, pelea que se desarrolló en Cardiff, Gales.

Otros pleitos que tendrá esta función son los de Bryan ‘El Destructor’ Mercado contra Antonio Tostado, y Karim ‘Traviesito’ Arce contra Ariel ‘Apache Jr.’ Moreno, entre otras.

TOME NOTA…

Miguel ‘Mickey’ Román vs Marcio ‘El Toro’ Soza

Boxeo profesional

Peso Superpluma

Diana Fernández vs Gabriela Bouvier

Boxeo profesional

Peso gallo

Título Internacional del CMB en disputa

Fecha: Sábado 27 de agosto

Lugar: Plaza de la Mexicanidad

Hora: 6:00 pm

TV: Space (canal de paga)

CONÓZCALOS…

Miguel Román

Apodo: ‘Mickey’

Edad: 36 años

Fecha de nac.: 14 de noviembre de 1985

Lugar de nac.: Ciudad Juárez, Chih.

Estatura: 1.65 m

Peso: 59 kg

Récord: 63-14-0 (48 KOs)

Marcio Soza

Apodo: ‘El Toro’

Edad: 31 años

Fecha de nac.: 11 de diciembre de 1990

Lugar de nac.: Ocotal, Nicaragua

Peso: 59 kg

Récord: 22-7-2 (12 KOs)

Diana Laura Fernández Ortiz

Apodo: ‘La Bonita’

Edad: 27 años

Fecha de nac.: 27 de septiembre 1994

Lugar de nac.: Ciudad Juárez, Chih.

Estatura: 1.60 m

Peso: 52 kg

Récord: 25-4-0 (4 KOs)

Gabriela Analia Bouvier Velázquez

Apodo: ‘La Gaby’

Edad: 30 años

Fecha de nac.: 27 de noviembre de 1991

Lugar de nac.: Montevideo, Uruguay

Estatura: 1.63 m

Peso: 52 kg

Récord: 15-11-1 (3 KOs)