Los Angeles.- La primera temporada de LeBron James con los Lakers llegó a su fin.

James no participará en los últimos seis partidos de la sexta temporada seguida de los Lakers con un balance negativo de victorias y derrotas, anunció el equipo ayer.

En un comunicado el presidente de operaciones de basquetbol Magic Johnson y el gerente general Rob Pelinka aseguraron que la decisión permitirá a James tener una recuperación plena de la lesión en la ingle que le ha tenido a maltraer desde diciembre. Se trata de la primera lesión significativa que la súper estrella ha padecido en su carrera.

“Luego de consultar con nuestros doctores y personal médico, decidimos que LeBron no compita en los partidos que quedan en la temporada”, indicó el comunicado. “Esta decisión permitirá que la ingle sane totalmente, y es lo mejor tanto para el éxito futuro de tanto LeBron como los Lakers”.

James es el quinto mejor anotador de la NBA, con 27.4 puntos por partidos, y promedia 8.5 rebotes y 8.3 asistencias en su primera temporada con los Lakers. Acompañará al equipo en su gira a Nueva Orleans y Oklahoma City, pero el veterano de 16 temporadas no volverá a jugar en su primera campaña sin presencia en los playoffs desde 2005, entonces su segundo año en la Liga.

James intervino en las últimas finales de la Liga, con Miami y Cleveland. Pero baja el telón este año con apenas 55 partidos y 35.2 minutos por partido con los Lakers, las cifras más bajas de su carrera.

Pese a la publicitada llegada de James, acompañado por Rajon Rondo y JaVale McGee, para liderar a una camada juvenil de los Lakers, Los Angeles no pudo asimilar una serie de graves lesiones y también una crisis a mitad de temporada que socavó la cohesión del equipo con el fallido intento de adquirir al astro Anthony Davis, en un canje que hubiera involucrado a varios jugadores.

“Era un desafío, pero medio que sabía en lo que me estaba metiendo”, dijo James a inicios de marzo.

Los Lakers tienen marca de 34-42, luego de vencer 129-115 a Charlotte la noche del viernes, con James anotando 27 puntos en el que resultó ser su última presentación de la temporada.



Harden, con triple-doble de 50 puntos

Houston.- James Harden firmó 50 puntos, 11 rebotes y 10 asistencias, rubricando 10 puntos seguidos para Houston en el tramo final, con lo que los Rockets derrotaron 119-108 a los Kings de Sacramento.

Harden alcanzó el 42do triple-doble de su carrera, y el tercer partido de 50 puntos en los últimos seis. Embocó siete triples para convertirse en el noveno jugador en la historia que llega a 2 mil triples.

Houston ganaba por tres puntos cuando Harden volvió a la cancha con siete minutos por jugar. Willie Cauley-Stein completó una volcada tras un ‘alley-oop’ para reducir la diferencia a un punto, pero Harden replicó con una ráfaga de 10 puntos que puso el marcador 111-102 con tres minutos por jugar.

Clint Capela añadió 24 puntos y 15 rebotes y Chris Paul terminó con 22 puntos. Houston ha ganado cuatro de cinco.

Bogdan Bogdanovic tuvo 24 puntos para los Kings, que han perdido dos en fila y quedaron 0-3 ante Houston esta temporada.



Cortan Pistones racha a Trail Blazers

Detroit.- Reggie Jackson anotó 28 puntos, Andre Drummond añadió 22 puntos y 19 rebotes y los Pistones de Detroit frenaron la racha de seis victorias de los Trail Blazers de Portland al imponerse por 99-90.

Los Pistones jugaron sin Blake Griffin, descartado poco antes del partido debido a una dolencia en la rodilla. Pero se las arreglaron para mantener su ventaja de medio partido sobre los Nets de Brooklyn por la sexta plaza en la Conferencia del Este. Detroit ganó su 11mo partido seguido en casa.

Damian Lillard registró 23 puntos y Enes Kanter añadió 20 puntos y 15 rebotes para Portland, que quedó medio partido detrás de los Rockets de Houston por el tercer sitio en la Conferencia del Oeste.



Cavaliers 108, Clippers 132

Los Angeles.- Montrezl Harrell registró 23 puntos, el novato Shai Gilgeous-Alexander añadió 22 puntos y ocho asistencias y los Clippers de Los Angeles, afinándose para los playoffs, derrotaron 132-108 a los Cavaliers de Cleveland.

Los Clippers han ganado siete de ocho y 12 de 14, distanciándose medio partido sobre San Antonio por el quinto puesto en la Conferencia del Oeste.

JaMychal Green añadió 18 puntos y 10 rebotes por los Clippers, que acertaron 15 de sus 33 intentos de triple.

Jordan Clarkson salió de la banca y lideró a los Cavaliers con 26 puntos en 24 minutos.



Celtics 96, Nets 110

Nueva York.- D’Angelo Russell estampó 20 de sus 29 puntos en otro arrollador tercer cuarto ante Boston, con lo que los Nets de Brooklyn derrotaron 110-96 a unos menguados Celtics.

Tras una gira que tomó más de dos semanas, los Nets tuvieron un feliz retorno a su casa gracias en gran medida a Russell, quien añadió 10 asistencias y sumó 25 puntos tras el descanso.

Fue la tercera vez que castigó a los Celtics en el tercer cuarto, y los Nets necesitaban imperiosamente ganar tras irse 2-5 como visitantes y descender al séptimo lugar de la Conferencia del Este.

Caris LeVert agregó 15 puntos para los Nets, que perdieron los últimos dos duelos de su gira y aún afrontan un exigente cierre de temporada.

Gordon Hayward anotó 19 puntos por los Celtics, que le dieron descanso a Kyrie Irving y Al Horford en la segunda noche de partidos sucesivos tras una victoria ante Indiana la noche previa.