En pleno viaje de regreso a Ciudad Juárez, después de haber competido en un torneo en Cancún, la ajedrecista juarense Mia Fernanda Guzmán García recibió una llamada de su maestro Ángel Escareño, quien le dio la noticia de que este martes había sido elegida de manera compartida como la Deportista Estatal del Año 2022.

“Me sentí muy contenta, agradecida y muy sorprendida, ya que no lo esperaba”, comentó ayer Mia, quien sabía que estaba nominada, pero no sabía que podía ganar.

–¿A quién le dedicas este nuevo logro?

“Se lo dedico a mis papás, a mi maestro Ángel Escareño y a todas las personas lindas que me han apoyado”, respondió la ajedrecista de 9 años de edad.

“Mis papás tampoco se la creían y también estaban muy contentos”.

La actividad en el deporte ciencia para Mia todavía no termina, pues del 17 al 21 de diciembre tomará parte en el XXXII Torneo Internacional Carlos Torre Repetto, que se celebrará en Mérida, Yucatán.

“Ayer acabamos de llegar de un torneo, pero sigo entrenando muy duro, y quiero decirle algo a los niños: que nunca se rindan y sigan sus sueños, porque todo lo que quieren se puede hacer realidad”.

Por su parte, Escareño dijo sentirse muy contento y muy orgulloso por esta distinción a Mia y al ajedrez, pues es la primera ocasión que un jugador de esta disciplina es reconocido con este galardón.

“Significa una gran motivación, muchísimo orgullo y también mucho compromiso. Es un aliciente para saber que vamos por el camino correcto, que trabajando duro se consiguen los objetivos”, declaró Escareño.

–¿Esperaban este triunfo?

“La verdad que no, no se esperaba este logro, sí estábamos seguros de que estaría en la terna finalista, pero ganar no nos pasó por la mente, por eso estábamos que no la creíamos, pues también veíamos a otros contrincantes muy fuertes”.

Tentativamente a principios de diciembre, Mia Guzmán tomará parte en el torneo norteamericano Sub-20 en la Ciudad de México, donde se enfrentaría con ajedrecistas de más edad que ella, y en el 2023 tiene asegurada su participación en el Torneo Panamericano de Chicago.

Junto a Mia, también fue elegida como Deportista Estatal la boxeadora Gloria Carolina Fernández Quiñónez, así como Rubén Martín Arikado González en la categoría de entrenador.

Conózcala

Nombre: Mia Fernanda Guzmán García

Fecha de nac.: 6 de febrero del 2013

Lugar de nac.: El Paso

Edad: 9 años

Academia: Instituto Ajedrecístico de Cd. Juárez

Escuela Primaria Federal Tlacaélel

Deportista Estatal del Año 2022