No juego por dinero: Prescott

Frisco, Texas.- Dak Prescott sintió la falta de respeto hace cuatro años durante la larga espera para recibir su primer salario como mariscal de los Vaqueros de Dallas.

El Novato Ofensivo del Año 2016 de la NFL fue objeto de una negociación para ser seleccionado en la cuarta ronda del Draft, y fue jugador franquicia antes de firmar un contrato por cuatro años con valor de 160 millones de dólares que expira después de la próxima temporada.

En esta ocasión, es diferente, ya que hay pláticas para una ampliación del contrato y no ha habido un aparente avance al inicio de las prácticas de la temporada baja, dos meses antes de que empiece el campamento de entrenamiento en California.

Prescott no siente que le faltan al respeto y no le falta paciencia.

“Entiendo en qué posición estoy, lo que mi salario significa para un equipo y una organización y realmente no tomo las cosas como algo personal”, dijo Prescott.

“Tal vez, en mi primer acuerdo las cosas fueron un poco diferentes que ahora. Una es mi edad y quién soy, en dónde estoy en mi vida y el hecho de que se llegara al primer trato”.

Prescott, quien cumplirá 31 años durante el campamento de entrenamiento, no es el único que es una duda significativa en relación a un contrato para Dallas en esta temporada baja.

El receptor All-Pro CeeDee Lamb está entrando al quinto y último año de su contrato como novato y está buscando ese primer gran salario.

Lamb no asistió a las prácticas de la temporada baja en las instalaciones de los Vaqueros y la siguiente pregunta es si se reporta al minicampamento obligatorio en dos semanas.

El destacado acosador del mariscal Micah Parsons también estuvo ausente, aunque por diferentes circunstancias. Está a un año de estar en la situación de Lamb y tiene el hábito de entrenar por su cuenta. El entrenador Mike McCarthy dijo que cree que Parsons participará en la práctica de la temporada baja de la próxima semana.

Prescott no ha faltado a ninguna en la temporada baja. Este jugador, que en tres ocasiones ha participado en el Tazón de Profesionales, está preparado para firmar el contrato. Recibiría 55 millones de dólares contra el tope salarial en esta temporada y tendrá 40 millones de dólares asegurados el año siguiente sin un nuevo contrato.

Los Vaqueros no pueden negociar a Prescott sin su aprobación y no pueden convertirlo en jugador franquicia. Al parecer no ha pasado mucho tiempo preocupado por llegar a un acuerdo.

“Yo no juego por dinero”, dijo Prescott. “Siendo honesto, nunca me ha preocupado eso. Yo dejaría eso a un lado tan sólo para poder jugar. Le dejo eso a los empresarios, ellos podrán decir cuál es el valor y qué le deben dar a un mariscal de mi talla, a una persona como yo que ha sido líder por mi manera de jugar”.

Dallas viene de tres temporadas consecutivas de playoff con récord de 12-5, aunque es la primera franquicia en hacer eso sin llegar al partido de campeonato de la Conferencia.

Los problemas de Prescott al inicio en una impactante derrota en el partido de comodines por marcador de 48-32, en casa ante Green Bay en el mes de enero, sigue estando en la mente de muchos, al igual que la racha de los Vaqueros de no llegar al partido del título de la Conferencia Nacional en 28 temporadas.

Aunque Prescott encabezó la NFL en pases para anotación por primera vez en su carrera, con 36, haciendo equipo con Lamb para ayudar a su primer receptor a tener la mejor actuación de su carrea en atrapadas con 135, que es el mejor récord de la NFL, además de mil 749 yardas de recepciones y 12 anotaciones.

Prescott y Lamb no han asistido ocasionalmente a las instalaciones del equipo, parte de la razón es que Prescott no está preocupado por el tiempo perdido, mientras los Vaqueros están buscando desesperadamente un éxito en postemporada.

“Obviamente, vamos a extrañarlo”, dijo Prescott. “Pero yo he estado en esa situación. Negocios son negocios. Él tiene mi apoyo y el de todos en este vestidor. Esperemos que reciba todo lo que merece y vale”.

Parsons pasó tiempo con el mariscal CJ Stroud de Houston en China y subió al ring con un luchador de sumo en Tokio.

Este Novato Defensivo del 2021 de la NFL estuvo a un lado de la cancha el pasado fin de semana cuando los Mavericks de Dallas derrotaron al Thunder de Oklahoma City en el Juego 6 en casa para avanzar a las finales del Oeste de la Conferencia.

McCarthy dijo que Parsons estuvo en las instalaciones del equipo la semana pasada.

“Se ve muy bien”, dijo McCarthy acerca de este jugador que en dos ocasiones ha sido nombrado All-Pro.

“Está en excelente forma. Sé lo que ha estado haciendo, en dónde lo está haciendo. Está preparándose físicamente, y ha estado teniendo reuniones dentro de la estructura de nuestra operación en el programa de la temporada baja. Así que, no ha dejado de asistir a las prácticas hasta ahora”.

