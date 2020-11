‘No importa el rival’

Cortesía

Con cambio de rival de último momento, el boxeador juarense Bryan ‘Niño Maravilla’ Flores dijo que esta noche en la Ciudad de México no se puede ir sin pelear y lo hará con quien le pongan enfrente arriba del encordado que se armó en las instalaciones de TUDN.

Flores iba a intercambiar golpes con el chiapaneco Emanuel ‘Pollo’ López, pero ayer le dijeron que siempre no será ese su rival y que lo más seguro es que se medirá al venezolano Carlos ‘Profeta’ Cárdenas.

“Se cayó la pelea con el ‘Pollo’, pero va el ‘Profeta’ Cárdenas, es de Venezuela, pero todavía no es seguro”, dijo Bryan Flores vía telefónica desde la Ciudad de México.

“No dejaron pelear al ‘Pollo’, hubo rumores de que tiene problemas en la cabeza, pero hice mi preparación para enfrentar a cualquiera, me preparé como si fuera a ser una pelea de campeonato mundial”, agregó el púgil juarense, que tiene una marca de 28 victorias, 15 por la vía del nocaut, dos derrotas y un empate.

“Ando bien gracias a Dios. No he batallado con el peso, lo di perfectamente y mañana creo que voy a estar rápido y fuerte. Fueron tres meses entrenando para este día”, señaló Flores, que esta noche debido al cambio de rival peleará en peso ligero (62.23 kg), cuando el normalmente pelea en superligero (63.5 kg).

-¿Afecta en tu plan de pelea este cambio de rival?

“No mucho porque yo primero me estaba preparando para el ‘Profeta’ antes de que me dijeran que iba a pelear contra el ‘Pollo’, y luego dijeron que el ‘Pollo’ siempre no. Pero yo voy a salir desde el primer round a buscar la victoria, esta vez me siento mucho más fuerte”.

El ‘Niño Maravilla’ dijo que tiene tres semanas de estancia en la Ciudad de México y todavía le pesa un poco adaptarse a la capital de país, pero considera que va a llegar en óptimas condiciones a su pleito de esta noche gracias al entrenamiento que llevó a cabo durante los tres meses previos.

Del ‘Profeta’, su más probable rival para hoy, Flores dijo que “es un boxeador que se mueve mucho, es complicado y va a ser una pelea difícil, tiene pegada, pero se va a acabar rápido la pelea”.

-¿A quién le dedicas esta pelea?

“A mis hijos y a mis padres, que han hecho un gran esfuerzo para apoyarme. Mi papá ahora es parte de mi equipo de trabajo como mi cocinero y mi mamá lo fue en la pelea pasada. Siempre han estado conmigo y por eso hoy no me puedo ir sin pelear. Tengo un cinturón internacional que se lo di a mi hijo mayor, quiero otro para mi hijo más chico y el cinturón mundial va a ser para mi papá”.

Finalmente, Bryan Flores pidió a la afición de Juárez que no se pierdan esta noche la pelea, “sé que la gran parte me va a apoyar y yo voy a dar lo mejor de mí desde el primer round”.

Para hoy

Bryan Flores vs Carlos Cárdenas*

Instalaciones de TUDN

Ciudad de México

Hora: 10:00 pm

TV: TUDN

*Sujeto a cambio de última hora

Flores Cárdenas

28-2-1 Récord 26-16-1

15 KOs 16

Niño Maravilla Alias El Profeta

19-Sep.-96 Fecha Nac. 12-Ago.-84

Cd. Juárez Lugar Nac. Venezuela

24 años Edad 36

Es bueno saber que

