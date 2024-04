No he hablado con nadie: Aguirre

Mallorca, España.- El entrenador mexicano Javier Aguirre aseguró que sólo piensa en terminar lo mejor posible la temporada con el Mallorca y que no ha hablado con nadie para la próxima temporada.

"Se vive bien en Mallorca. Lo pasamos bien, hay muy buenos sitios, una gran oferta gastronómica y cultural. El estadio está hermoso, las instalaciones son espectaculares, el aeropuerto está cerca, estoy muy contento en Palma.

"No me he sentado para tratar mi renovación. Le he dicho a mi representante que no quiero oír nada de esto, aunque sí sé que ya tengo situaciones concretas (ofertas de fuera de Europa). Yo hasta el 30 de junio tengo contrato y mi prioridad es el Mallorca. No he hablado con nadie. Estoy contento aquí, pero queda trabajo por hacer", declaró.

El contrato del tricolor acaba en verano.

Aguirre contó que han recibido muchas felicitaciones tras alcanzar la Final de la Copa del Rey, que perdieron en penales ante el Athletic de Bilbao.

"Nos felicitan porque hay mucha gente que era su primera Final. Era un premio, no para pasarlo mal. En nuestro vestuario hay muchos descensos y eso sí que es para estar jodidos. Una final de Copa es para disfrutarla. La gente será porque me conoce, pero me felicitan por el equipo. También amigos de otros equipos que me mandan mensajes por lo bien que competimos.

"La Copa la tomaba con un postre y ahora nos centramos en el menú principal que es la Primera división. Llevamos tres años seguidos en Primera y ojalá consigamos seguir un cuarto", dijo.

El siguiente reto para el Mallorca es el Real Madrid, el líder de la temporada.

"No podemos tener mejor rival que el Real Madrid. No podemos seguir lamentándonos de lo que pudo ser y no fue, pensando en algo que ya pasó o comiéndonos la cabeza. Fue una noche cruel y dura para todos, pero ya ha quedado aparcada. Esta semana hemos trabajado bien, tratando de limpiar la cabeza.

"Es difícil quitarles la pelota, presionarles alto y jugar de tú a tú. He tenido derrotas doloras ante el Madrid y también la posibilidad de ganarles. Habrá que estar organizados, tener personalidad con balón y no fallar la que podamos tener. No tendremos muchas ocasiones, pero la que tengamos habrá que meterla", declaró.

Mallorca es décimoquinto con 31 puntos, a seis de la zona de descenso.