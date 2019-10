No hay quinto malo

Con un dominio de ciclistas chihuahuenses en el podio, en especial en varones, Manuel ‘Fili’ Salas y Patricia Vázquez fueron los ganadores generales en su respectiva rama en la edición 23 de la carrera Chupacabras 100 KMS.

Salas detuvo el reloj en 4:14:06 horas y se alzó con el quinto título en la justa, en tanto, la tapatía Vázquez ligó su segundo éxito con un crono de 5:39:14 horas.

La fría mañana favoreció a los mil 500 pedalistas que se dieron cita en la Carbonífera para competir en este evento, que consistió en dos carreras, una de 100 kilómetros y otra de 50 kilómetros con distintas categorías cada una.

El banderazo inicial se realizó algunos minutos después de las 8 de la mañana; el arranque se efectuó con bloques de ciclistas para evitar accidentes en los primeros momentos de la carrera.

El trayecto para esta edición constó de aproximadamente 52 kilómetros de distancia y conectó más de 25 pistas en las montañas aledañas al periférico Camino Real.

Los ciclistas de la carrera de 50 kilómetros solamente realizaron una vuelta al trayecto, mientras que los de 100 kilómetros necesitaban superar en dos ocasiones el recorrido.

De acuerdo con Miguel ‘Mike’ Santillanes, segundo lugar de la carrera de 100 kilómetros, ‘Fili’ Salas de inmediato tomó ritmo para presionar a los primeros lugares, de manera que logró superarlos y posicionarse en el liderato.

La primera vuelta terminó con el ciclista originario de Nuevo Casas Grandes como líder al realizar la mitad de la justa con un tiempo de 2:04:04 horas. Detrás de ‘Fili’ se encontraba el juarense Santillanes, quien dio la primera vuelta de dos con un tiempo de 2:06:10 horas, casi dos minutos de diferencia.

Mientras otros corredores apenas culminaban su primera vuelta en el trayecto de los 100 kilómetros, Salas, el ganador general, arribó a la meta con una marca de 4:14:06 horas para sumar su quinto triunfo en la carrera Chupacabras.

“Es una stisfacción muy grande, los años pasan y el sacrificio que hace uno cuando ya está casado, con hijos y el trabajo, la verdad es mucho para estar a este nivel, pero gracias a Dios se me da”, fueron las palabras del corredor neocasagradino.

‘Fili’ logró reponerse de una avería que tuvo en su bicicleta, pues se rompió uno de los rayos de la rampa y eso lo aprovechó Santillanes para tomar la delantera por un tramo, pero la habilidad de Salas logró imponerse una vez más.

“Al principio permanecimos por el aire y el frío, ‘Mike’ Santillanes y yo marcamos ritmo y tomamos distancia. Luego tuve una avería, me recuperé, tomé la distancia y gracias a Dios se me dio la victoria”, agregó.

El segundo sitio general lo consiguió Santillanes al detener el cronómetro a las 4:21:52 horas, casi ocho minutos de diferencia.

“Estamos algo cansados por el esfuerzo y de ir peleando por la carrera. Satisfecho con el trabajo que se hizo durante este día”, dijo.

Uno de los errores que el juarense confesó que cometió fue contar con exceso de confianza en un punto de la carrera, algo que aprovechó a la perfección Salas.

“Uno ya ha recorrido la pista y tuve un momento en el que hice confianza y se me resbaló la llanta delantera y tuve una pequeña caída”, explicó.

Para Santillanes ésta fue la tercera ocasión en la que culmina en segundo lugar, pues en 2015 y 2016 ya lo había conseguido.

En la rama femenil, Patricia Vázquez, originaria de Guadalajara, Jalisco, consiguió su segundo triunfo consecutivo.

La jalisciense detuvo su reloj personal en 5:39:14 horas para convertirse en la primera mujer en terminar los 100 kilómetros de esta edición.

“Me duele todo, pero estoy muy contenta. Hay que darle duro todo el tiempo a este maratón, que es muy divertido. Aquí no hay que bajar el ritmo, hay que ir de menos a más y disfrutar la pista”, expresó la ciclista de 28 años.

Vázquez también manifestó su felicidad y orgullo por repetir en la primera posición de esta carrera. “Es muy pesado hacer 100 kilómetros, estén planitos o de subida, creo que los 100 kilómetros merecen respeto, pero todo salió bien” comentó.

Elizabeth Domínguez fue quien obtuvo el segundo lugar en la rama femenil del centenar de kilómetros con tiempo de 5:48:31 horas. Karla Villegas terminó en el tercer sitio con marca de 5:56:47 horas. La juarense Fernanda Polanco terminó en el noveno sitio.