No hay mal manejo en Liga Estatal: ICHD

El Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física (ICHD), dio a conocer ayer, mediante un comunicado de prensa, que no encontró irregularidades significativas en la gestión de la Liga Estatal de Beisbol, presidida por Francisco Javier Fierro.

Semanas atrás, varios jurisdiccionales alzaron la voz para quejarse acerca de lo que llamaron malos manejos, dentro de la Liga Estatal de Beisbol.

“El ICHD llevó a cabo este procedimiento administrativo a pesar de no ser un ente fiscalizador, esta acción se desprendió después de las denuncias recibidas sobre los manejos al interior de la propia Liga”, expresó Juan Pedro Santa Rosa, director del ICHD.

Dentro de las observaciones que había hecho el ICHD durante el proceso, se encontraban cinco facturas ilegibles, así como la ausencia en físico del contrato con el patrocinador comercial de la Liga, (Bankaool).

De igual manera, no se presentó el contrato de prestación de servicios con el agente de ventas en donde por común acuerdo se le entregaría el 10 por ciento de comisión por la obtención de patrocinios. Según el comunicado, todo fue solventado.

“El presidente de la LEB, Francisco Javier Fierro presentó la documentación que elimina la posibilidad del mal manejo de sus finanzas, sin embargo, después de esta experiencia deberá mantener ahora un control financiero de ingresos y egresos, para evitar cometer posibles faltas administrativas en el futuro”.

La Liga Estatal de Beisbol Chihuahua presentará este viernes 29 del mes en curso, a las 18:00 horas, su informe financiero y de actividades durante su asamblea y por recomendación del ICHD deberá tener carácter público.