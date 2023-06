No estuvimos a la altura de EU: Santiago Giménez

Ciudad de México.- Santiago Giménez, delantero de la Selección Nacional, aseguró que México nunca salió con la intención de ganar y con esa mentalidad no se puede ganar un partido.

"No estuvimos a la altura de Estados Unidos, que desde el primer minuto intentó ganar y nosotros no tuvimos esa intención, entonces así no podemos ganar un partido", comentó al término del partido que perdieron ante la escuadra de las Barras y las Estrellas.

Giménez, quien ingresó al minuto 60, cuando ya perdían por 2-0, no quiso etiquetar la derrota como algo vergonzoso, pero sí como un golpe de realidad.

"No sé si vergonzosa (la actuación), es un golpe de realidad, empezando por los jugadores", dijo.

El delantero del Feyenoord dijo que le gusta hablar en la cancha y en este momento no tiene palabras para enfrentar a la afición mexicana.

"No hay explicaciones (por la derrota), las explicaciones las tuvimos que dar dentro del campo de juego y ya perdimos, no me gusta hablar mucho fuera, pero hoy me toca estar aquí, dando la cara", mencionó.

"En este momento no le podemos decir nada al aficionados, solo gracias por estar aquí apoyando, vamos a tratar de trabajar al máximo para darle vuelta a la situación".

Giménez afirmó que se perdió la cabeza en el segundo tiempo y fue complicado hilvanar jugadas.

"No propusimos en el juego y Estados Unidos fue lo que hizo, en lugar de buscar un gol, ellos fueron por el segundo, se perdió la cabeza en el complemento, debimos tener fe y saber que se podía dar la vuelta al marcador", añadió.