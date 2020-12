No esperaba ser ídolo: Lezcano

Cortesía

Sin imaginar que llegaría a ser un ídolo en esta frontera, el delantero Darío Lezcano agradeció a la afición fronteriza por todo el apoyo que le ha brindado y reconoció que no se esperaba convertirse en la figura del FC Juárez.

“La verdad que no (esperaba ser ídolo), cuando yo llegué nadie me conocía, venía de Alemania. Llegué y me contaron que (Leandro) Carrijo era el ídolo acá y sigue siendo porque es una gran persona”, explicó el atacante de Bravos en una transmisión en vivo por redes sociales.

Lezcano Fariña también reveló uno de sus secretos en la cancha, que es el festejo que realiza cada vez que anota un gol. “Mi hijo tiene en su iPad un PES 2019 (videojuego de futbol) y juega en ese, cada vez que yo hago gol (en el juego) festejo así, entonces una vez me dijo ‘papá, ¿por qué no festejas así?, festeja así y vas a hacer muchos goles’. Entonces empecé a hacerlo y la verdad hice algunos goles”, relató el guaraní.

Otra de las confesiones que el goleador de los Bravos reveló a sus aficionados es su comida favorita en esta frontera, además de las caricaturas que veía cuando era joven.

“Me gustan más las carnitas que el burrito o los tacos. Mi caricatura era el Gokú (Dragon Ball) y el Pájaro Loco, no sé si conozcan, eso yo veía en mi infancia”, dijo Lezcano.

Respecto a lo deportivo, el delantero paraguayo aseguró que buscará ser el líder de goleo en el Clausura 2021, pues en el torneo anterior (Guard1anes 2020) terminó empatado en tercer con Juan Ignacio Dinenno de Pumas con 8 goles.

“Tratar de hacer goles, principalmente porque soy delantero; vivo de eso y ayudar al equipo, llevarlo adelante y poder clasificar a la Liguilla, es lo que nosotros esperamos”, dijo el jugador sudamericano al preguntarle qué es lo que se espera de él en el Clausura 2021.

Durante la charla con aficionados Lezcano bromeó con convertirse en presidente municipal de Ciudad Juárez en el futuro. “En su debido momento”, dijo sonriente el paraguayo luego de que un aficionado le hizo la petición de ser alcalde.

Además de los agradecimientos a la afición, Lezcano prometió que se iba a quedar con los Bravos al menos el tiempo que señala su contrato, que vence en el verano de 2022.

Conózcalo

Darío Lezcano Fariña

Edad: 30 años

Fecha de Nac.: 30 de junio de 1990

Lugar de Nac.: Caaguazú, Paraguay

Estatura: 1.79 m

Peso: 78 kg

Posición: Delantero

Equipo: FC Juárez

Número: 8