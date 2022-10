No espanta el ‘Diablo’ a Bravos

Matías ‘Caco’ García, defensa argentino de los Bravos, reconoció que al equipo juarense le sienta bien jugar en Toluca, donde nunca han perdido, por lo que tratarán de aprovechar esa situación, además de jugar con la presión que estará del lado de los Diablos.

Desde que el FC Juárez llegó a la Liga MX en el Apertura 2019, ha jugado en dos ocasiones en el Estadio Nemesio Diez, con saldo de dos victorias, ambas por marcador de 1-0, en el Apertura 2020 y en el Clausura 2022.

“La verdad que sí nos sentimos muy cómodos en ese estadio, el equipo siempre se ve muy sólido, muy tranquilo y, bueno, una gran oportunidad para seguir repitiendo lo que venimos haciendo durante todo el torneo y ahora obviamente en una situación distinta porque es repechaje y tenemos que buscar la victoria sí o sí”, dijo García ayer después del entrenamiento matutino en el Complejo Bravos.

–¿Cuál va a ser la clave para regresar de Toluca con el triunfo?

“Tener tranquilidad, manejar los tiempos del partido, tenemos con qué lastimar a Toluca y después apoyar desde donde le toque a cada uno y creo que esa va a ser la fortaleza para que podamos derrotarlo”.

El jugador sudamericano agregó que Bravos buscará ser un equipo intenso dentro del campo, que tratará de mantener el arco en cero y saber golpear al Toluca, pues saben que es un equipo que no da espacios.

“En estas situaciones el equipo que mejor clasificado está va a tener más presión, van a estar en su cancha, van a tener mucho más para perder ellos que nosotros, pero nosotros sabiendo que si ganamos nos metemos en una Liguilla que está buena, porque se juega ida y vuelta y uno puede sacar provecho de varias cosas”, señaló el ‘Caco’.

En relación a lo que algunos opinan de que no merecían avanzar a esta fase por el lugar que ocupan en la tabla general y que lo lograron solamente gracias a que existe el repechaje, Matías García comentó que muchas veces ha dicho que él no escucha, no mira, no ve y prefiere preocuparse por la gente con la que trabaja día a día, sus compañeros, el staff, el cuerpo técnico, todo en conjunto para que el FC Juárez siga en crecimiento.

“Así que desde ese lado no tengo por qué preocuparme porque sé que trabajamos todos al cien para sacar esto adelante”.

Durante el torneo regular, Toluca visitó a los Bravos y empataron a un gol, pero este domingo la historia será diferente, pues es jugarse todo o nada.

“Sabemos que es un partido aparte a lo que fue el torneo, nosotros vamos a ir a buscar la victoria y tratar de clasificar a Liguilla, que es lo que buscamos”, sentenció García.

Para saber

