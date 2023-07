No daré un paso al costado: Ochoa

Guillermo Ochoa no se hará a un lado de la portería de la Selección Mexicana mientras tenga el nivel para defender el arco.

En un mensaje dirigido a la afición en el que reconoció el compromiso histórico de ganar la Copa Oro, el portero del Tricolor reiteró lo mucho que picó piedra para hacerse con la titularidad del marco. Las declaraciones se producen en un contexto en el que muchos cuestionan que su continuidad tapa a jóvenes como Carlos Acevedo.

"Disfruto y amo jugar futbol, el futbol es mi vida. Me encanta vestir la playera de la Selección, aunque para ser el portero titular, el camino que tuve que recorrer tampoco fue sencillo, siempre se me exigió el dar más, el demostrar y me exigía yo mismo para crecer en lo personal, en lo deportivo. Esto que estoy viviendo ahora nadie me lo ha regalado, ha sido en base a constancia, a trabajo, a sacrificio.

"Para mí, mientras un futbolista pueda seguir aportando a su Selección, puede seguir portando la playera, no voy a bajar los brazos ni daré un paso al costado. Me siento capaz, me siento feliz de estar acá, yo creo que el trabajo y el sacrificio te regala momentos bonitos", mencionó.